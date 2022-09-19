Onursal Adıgüzel: Daha Fazla Vakit Kaybetmeden Ortak Altyapının Hayata Geçirilmesi Şart

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, Türkiye’deki telekom altyapısına ilişkin, “478 bin kilometrelik mevcut fiber optik altyapımızın en az 4 milyon kilometre uzunluğa ulaştırılması gerekiyor. Bunun için de daha fazla vakit kaybetmeden ortak altyapının hayata geçirilmesi şart” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, Türkiye'deki telekom altyapısına ilişkin, "478 bin kilometrelik mevcut fiber optik altyapımızın en az 4 milyon kilometre uzunluğa ulaştırılması gerekiyor. Bunun için de daha fazla vakit kaybetmeden ortak altyapının hayata geçirilmesi şart" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel, bugün yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'deki telekom altyapısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun "Fiber hat uzunluğumuz yeterli değil, çok daha arttıracağız" açıklamalarına değinen Adıgüzel, şöyle kaydetti:

"ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI 5G'Yİ, 6G'Yİ KONUŞUYOR, AMA İNTERNET DEĞİŞİM NOKTALARINDAN BAHSEDEN YOK"

"Dijital dönüşüm için güçlü bir telekom altyapısına ihtiyaç var. Ancak son 20 yılda telekom altyapısı ihmal edildi, iktidarın çizdiği pembe tablolara rağmen telekom sektöründe birçok sorun halen çözüm bekliyor. Yıllardır sektörün en önemli beklentilerinden biri olan ortak altyapı bile hayata geçirilemedi. Her eve, her okula fiber optik erişim sağlanamadığı gibi, 20 yılda fiber optik altyapıyı 500 bin km'ye dahi çıkaramadı bu iktidar. Öte yandan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı 5G'yi, 6G'yi konuşuyor, ama internet değişim noktalarından bahseden yok.

"İNTERNET HIZINDA 182 ÜLKE ARASINDA 107. SIRADAYIZ"

Son verilere göre Türkiye, sabit internet hızında 182 ülke arasında 107. sırada yer alıyor. OECD ülkeleri arasında ise sonuncu sırada. Türkiye'de nüfusa göre sabit genişbant yaygınlık oranı yüzde 21,7 iken OECD ortalaması yüzde 33,8. Öte yandan, dijital dönüşüm için gerekli olan fiber altyapıda 20 yılda bir arpa boyu yol kat edemedik. Örneğin; rakamlara baktığımızda, 2012 yılından sonra Türk Telekom'un fiber km artış oranının yavaşladığını görüyoruz.

"DİJİTAL DÖNÜŞÜMDE TÜRKİYE'NİN YAPAMADIĞI ATAĞI YUNANİSTAN YAPIYOR"

Öte yandan, Türkiye'nin stratejik konumu; Afrika, Ortadoğu ve uzantısında Uzak Doğu, Kafkaslar, Avrupa arasında bir internet kavşağı olma fırsatı veriyor. Ancak AKP döneminde bu fırsat heba edildi. Türkiye, bölgenin 'hub'ı olma fırsatını Yunanistan'a kaptırmak üzere. Daha geçtiğimiz haftalarda Suudi Arabistan, Yunanistan'ı bölgenin 'hub'ı yapacak denizaltı veri koridoru projesine yatırım yapacağını açıkladı. Yunanistan sektörde iddialı bir konuma doğru ilerlerken biz ise yerimizde sayıyoruz. Türkiye'nin yapamadığı atağı Yunanistan yapıyor.

"ORTAK ALTYAPININ HAYATA GEÇİRİLMESİ ŞART"

Türkiye'nin 478 bin kilometrelik mevcut fiber optik altyapımızın en az 4 milyon kilometre uzunluğa ulaştırılması gerekiyor. Bunun için de daha fazla vakit kaybetmeden ortak altyapının hayata geçirilmesi şart. Öte yandan CHP, iktidara geldiğinde yapacaklarını bugünden planlıyor. Bunlardan bir tanesi de telekom altyapısı ve Türk Telekom'un mevcut durumu. Bunu yaparken de ortak aklı egemen kılmak için kolektif bir süreç yürütüyoruz. Çünkü sektörü, sektör temsilcilerini dışlayarak dünyadaki dijitalleşme rekabetinde yol kat edebilmemiz mümkün değil. Aksine tüm paydaşların her aşamasına dahil olduğu, görüş ve önerileri ile katkı sunduğu bir sürecin varlığının büyük kıymet taşıdığına inanıyoruz. Saraylarda talimatla hazırlanmış kuru metinler ve bu metinlere serpiştirilmiş gerçeklikten uzak hedefler yerine sektörün, sokağın talep ve önerilerinin yer aldığı, inandırıcı, sektörü şahlandıracak, gerçekleştirilebilir hedeflerle, plan ve projeler ile iktidara adayız. Uzmanlarla birlikte yaptığımız çalışmayı da yakın zamanda kamuoyuna sunacağız."