Onursal Adıgüzel: CHP'nin Tüm Kadroları Hızlı Bir Şekilde Sonuçları Alarak Genel Merkezimize Ulaştırmış, AKP Genel Başkanı'nın 'Seçimi Kazındık' Deme...

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, “Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na, parti yöneticilerimize ve ittifak bileşenlerimize anlık olarak sistemlerimiz üzerinden gelen verilerin aktarımını sağlamış bulunmaktayız. Cumhuriyet Halk Partisi’nin tüm kadroları ve gönüllü arkadaşlarımız en hızlı şekilde sandık başından sonuçları alarak genel merkezimize ulaştırmış ve AKP Genel Başkanı’nın oldu bittiye getirerek ‘seçimi kazandık’ deme hevesini kursağında bırakarak seçimlerin ikinci tura kalması adına tarihi bir rol oynamıştır” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, "Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na, parti yöneticilerimize ve ittifak bileşenlerimize anlık olarak sistemlerimiz üzerinden gelen verilerin aktarımını sağlamış bulunmaktayız. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüm kadroları ve gönüllü arkadaşlarımız en hızlı şekilde sandık başından sonuçları alarak genel merkezimize ulaştırmış ve AKP Genel Başkanı'nın oldu bittiye getirerek 'seçimi kazandık' deme hevesini kursağında bırakarak seçimlerin ikinci tura kalması adına tarihi bir rol oynamıştır" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, seçim sonuçlarına ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Adıgüzel paylaşımında şöyle dedi:

"Türkiye tarihinin en önemli ve en yoğun katılımlı seçimlerinden birini dün gerçekleştirdik. Türkiye genelinde 192 bin 214 sandıkta 50 milyonun üzerinde vatandaşımız oy kullandı. Oy kullanma işleminin sona ermesi ve sayım işlemlerinin başlaması itibarıyla; 192 bin 214 sandıkta daha önceden görevlendirdiğimiz sandık kurulu üyesi, okul bilişim sorumlusu, müşahitlerimiz ve sandık sonuç giriş sorumlusu arkadaşlarımız vasıtası ile sonuçlar ilk andan itibaren sorunsuz şekilde genel merkezimize aktarılmaya başlandı. Bu operasyon süresince oluşabilecek tüm riskleri sıfıra indirmek adına sistemlerimizi bizzat takip ettim. Sistemlerimizin maruz kaldığı yüzlerce siber saldırıya karşı anlık müdahaleler ile sistemlerimizi ayakta tutmayı başardık ve veri akışımız bir saniye dahi kesintiye uğramadı.

"YURT DIŞINDAN ERİŞİME KAPATTIK"

Sistemlerimize yurt dışı kaynaklı yapılabilecek yüklü saldırıların önüne geçmek için yurt dışından erişime kapattık. Bu bir güvenlik önlemiydi ancak bazı kaynaklarca bizim erişime kapattığımız ve seçim akşamı açık olmasına ihtiyaç duymadığımız subdomainler üzerinden sistemlerimizin çöktüğü yönünde bir algı inşa edildiğini görmekteyiz. Bu iddialar gerçekle bağdaşmamaktadır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak herkesin erişimine açık bir seçim sonuç ekranı yayınlamayı hiçbir zaman taahhüt etmedik. Bizim birincil önceliğimiz tüm sandıklardan doğru sonucu almak ve ihtilaflı durumlar olması halinde de bunlara hızlıca hukuki itiraz süreçlerini başlatabilmektir.

"'SEÇİMİ KAZANDIK' DEME HEVESİNİ KURSAĞINDA BIRAKTIK"

Bu nedenle de seçim akşamı bizzat bu operasyonun başında bulunarak, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na, parti yöneticilerimize ve ittifak bileşenlerimize anlık olarak sistemlerimiz üzerinden gelen verilerin aktarımını sağlamış bulunmaktayız. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüm kadroları ve gönüllü arkadaşlarımız en hızlı şekilde sandık başından sonuçları alarak genel merkezimize ulaştırmış ve AKP Genel Başkanı'nın oldu bittiye getirerek 'seçimi kazandık' deme hevesini kursağında bırakarak seçimlerin ikinci tura kalması adına tarihi bir rol oynamıştır.

Dün geceden itibaren bir saniye bile ara vermeden genel merkezimizde çalışmalarımızı aynı kararlılıkla sürdürüyor ve her bir oyu korumak adına sandıklarda, il/ilçe seçim kurullarında ve genel merkezimizde canla başla mücadele eden herkese teşekkür ediyorum. Genel Başkanımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu'nu 13. Cumhurbaşkanımız yapmak için ikinci tur seçim çalışmalarımıza aynı kararlılık ile devam ediyoruz."