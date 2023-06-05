ONUR YASER CAN DAVASINDA KARAR-1
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ŞİŞLİ'de 2010 yılında Onur Yaser Can'ın gözaltında işkence gördüğü için intihar ettiği iddiasına ilişkin 4'ü polis 5 sanığın yargılandığı davada karar çıktı.
ŞİŞLİ'de 2010 yılında Onur Yaser Can'ın gözaltında işkence gördüğü için intihar ettiği iddiasına ilişkin 4'ü polis 5 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. 4 polis hakkında "Kamu görevlisinin resmi belgeyi yok etmesi ve bozması" suçundan 6'şar yıl hapis hapis cezasına çarptırıldı. Bilirkişi olan sanık Zafer K'nin ise beraatine karar verildi.- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel