Onur Yaser Can Davasında arkadaşları tanıklık yaptı

ŞİŞLİ'de, 2010 yılında Onur Yaser Can'ın gözaltında işkence gördüğü için intihar ettiği iddiasına ilişkin 4'ü polis 5 sanığın yargılandığı davada, Can'ın arkadaşları tanık olarak dinlendi.

ŞİŞLİ'de, 2010 yılında Onur Yaser Can'ın gözaltında işkence gördüğü için intihar ettiği iddiasına ilişkin 4'ü polis 5 sanığın yargılandığı davada, Can'ın arkadaşları tanık olarak dinlendi. Arkadaşları Onur Yaser Can'ın hayat dolu, neşeli bir insan olduğunu ve polis tarafından gözaltına alınmasından sonra 3 hafta içerisinde psikolojisinin bozulduğunu söylediler. Kardeşi Ezgi Sevgi Can duruşma sonrasında yaptığı açıklamada, "Bu bir ailenin örgütlü bir işkence neticesinde tek tek yok edilmesi davasıdır demeye, hepinizi tekrar çağırıyorum" dedi.

İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülen duruşmaya, tutuksuz yargılanan Hakan A., Onur Ü. ve Yunus B. Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Şikayetçi Ezgi Sevgi Can ile tarafların avukatları da duruşmada hazır bulundu. Duruşmaya ayrıca CHP İstanbul Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP Milletvekili Mahmut Tanal ve TİP Milletvekili Ahmet Şık da izleyici olarak katıldı.

ARKADAŞLARI DİNLENDİ

"ÜÇÜNCÜ KEZ ÇAĞRILDI"

"İNTİHARA SÜRÜKLEMEDEN DE SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULSUN"

TANIK BEYANLARI TAMAMLANINCA DOSYA MÜTALAAYA GÖNDERİLECEK

EZGİ SEVGİ CAN: "MÜCADELEMİZİ KARARLILIKLA SÜRDÜRECEĞİZ"

OLAYIN GEÇMİŞİ

17'ŞER YIL HAPİS CEZASI İSTENİYOR

İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi, ayrıca 4 polis ve 1 bilirkişi hakkında da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu. İstanbul Valiliği soruşturma izni vermemiş, Onur Yaser'in kardeşi Ezgi Sevgi Can, istinafa başvurarak valiliğin kararını kaldırmıştı. Temmuz 2021'de valiliğin 'soruşturma izni verilmemesi' kararının kaldırılmasının ardından 4 polis ve 1 bilirkişi hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca dava açıldı. 4 polis ve 1 bilirkişi hakkında 'Resmi belgeyi bozma, yok etme veya gizleme', 'Kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği' suçlarından toplamda 6 yıl 6'şar aydan 17'şer yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.