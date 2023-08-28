Onur'un yalanı ortaya çıkıyor

Onur, Ece'ye Elif'in onun kardeşi olmadığını söyler ve Ece çok üzülür. Hilal ise ikisini birlikte görür ve şüphelenir. Operasyon devam ederken, bir özel dedektif Onur ve Ece'yi takip etmeye başlar.

Onur, operasyonun sürebilmesi için, Ece'ye, Elif'in onun kardeşi olmadığını söyler. Ece çok üzülür, ağlar. Onur, teselli etmek için ona sarıldığında vicdanı paramparçadır. Üstüne üstlük Hilal çıkıp gelir ve ikisini öyle görür.

Hilal'e, ormanın ortasında birlikte ne yaptıklarına dair uydurdukları hikaye, maalesef işe yaramaz. Hilal, ikisine de inanmış görünür ancak onlardan gizli, özel dedektif tutar ve araştırma başlatır…

Ece'ye söylediği yalanı telafi edebilmek için, Onur'un tek şansı, Civan Koral'ı bir an evvel yakalamaktır. Operasyon son gaz devam ederken, bir özel dedektif de Onur'la Ece'yi anbean fotoğraflar...