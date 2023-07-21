Onur Şener davasında beraat kararına şerh; Onur daha iri ancak 3'ü direncini kırabilir

ANKARA'da müzisyen Onur Şener'in (45), eğlence mekanında istek parça çalmayı kabul etmediği için çıkan kavgada öldürülmesiyle ilgili tutuklu 3 sanıktan Semih Soyalp'in beraat etmesine, mahkeme başkanının şerh koyduğu ortaya çıktı. Mahkeme Başkanı Mehmet Ali Karaseyfioğlu, Onur Şener'in, sanıkların fiziksel yapılarına göre daha iri yapılı ve kuvvetli olduğu, 1 veya 2 sanığın direncini kırmasının mümkün görülmediği ve ancak 3 sanığın eylem birlikteliği içinde hareket etmesi halinde direncini kırmalarının mümkün olacağına dikkat çekerek, Semih Soyalp'in de suçtan hüküm giymesi gerektiğini belirtti.

Şener ailesinin avukatı Meltem Banko, "Bu cinayeti 5 sanık birlikte müşterek failik sıfatıyla işlemişlerdir. Sadece 2 sanığa bu cezanın verilmesi, kamuoyu vicdanını rahatlatmamıştır. 3'üncü kişiyle ilgili mahkeme başkanının karşı oy yazısı büyük önem arz etmektedir. Mahkeme başkanı karşı oy yazısında açık bir şekilde Onur Şener'in fiziki yapısının sanıklara göre çok daha iri olduğunun ve 2 sanığın Onur Şener'i bu şekilde öldürmeye yetecek güce sahip olmadıklarını beyan etmiştir. Yani buradan şunu anlıyoruz; bu cinayet ancak 3 erkek sanığın iştirakiyle mümkün olabilir. Dolayısıyla başkanın karşı oy yazısının istinaf mahkemesi noktasında çok etkili olacağını düşünmekteyiz. Tahliye olan 3'üncü erkek şahıs Türkiye'de mi, yurt dışında mı bilmiyoruz. Bu konu ailenin kafasında ciddi endişelere sebebiyet vermektedirk. Biz yüksek yargıdan adaleti bekliyoruz ve diğer sanıkların da hak ettikleri cezayı alacaklarından şüphemiz yoktur" dedi.