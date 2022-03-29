Onur Anıtı'na saldıran sanık: Uyuşturucu etkisindeydim

SAMSUN (DHA) - SAMSUN'daki Onur Anıtı'nı halatla çekerek zarar verdikleri belirlenen ve 2 ayrı suçtan haklarında 9'ar yıl hapis istenen kuzenlerden Celali Rahman Fidan (39), ilk duruşmada " Ne yaptığımı ne dediğimi bilmiyordum. Uyuşturucu etkisindeydim" dedi. Batuhan Fidan (25) ise olayın bilgisi dışında gerçekleştiğini iddia etti.

İlkadım ilçesi, Kale Mahallesi'ndeki Atatürk Parkı'na 3 Şubat'ta ciple gelen 2 kişi, Onur Anıtı'na halat bağlayıp, çekmeye çalıştı. Çevredekiler tepki gösterince şüpheliler, ipi bırakıp kaçtı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, şüphelilerin kaçtığı aracın plakasını tespit etti. Polis, 13 suçtan 38 dosyası olan kuzenler Celali Rahman Fidan ve Batuhan Fidan'ı yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyetteki sorguları sonrası adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Mahkeme, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek davayı 21 Nisan'a erteledi.