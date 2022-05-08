Onun 'Huzur'u bir başka

Oyun arkadaşı 3 aylık oğlak oldu, parka da onunla gidiyor sahile de

'Huzur' ismini verdiği oğlağı peşinden hiç ayrılmıyor

KOCAELİ - Kocaeli'de 'Huzur' ismini verdiği oğlağını yanından ayırmayan 12 yaşındaki Yusuf Can Öztaş, 3 aylık oyun arkadaşıyla yürüyüşe de çıkıyor, parkta oyun da oynuyor. Renk renk kıyafet giydirilen ve biberonla beslenen Huzur, yüzlerde tebessüm oluşturuyor.

Körfez ilçesinde yaşayan Öztaş ailesi, 12 yaşındaki oğulları Yusuf Can'ın talebiyle 2 ay önce keçi ve yanındaki oğlağı sahiplendi. 'Huzur' ismini verdiği 3 aylık oğlağına bebek gibi bakan Yusuf Can, onu çeşit çeşit kıyafetlerle giydiriyor. Kendisine bağlanan ve peşinden hiç ayrılmayan oğlağıyla sokak sokak gezen Yusuf Can Öztaş, bir yandan dışarıda oyun oynarken, diğer yandan da onunla ilgileniyor. Öztaş, biberonla beslediği hayvanıyla keyifli vakit geçiriyor.

Sokakta Öztaş'ın yanında oğlağı gören vatandaşlar da şaşkınlıklarını gizleyemiyor. İkilinin samimi dostluğu, yüzlerde tebessüm oluşturuyor.

"Huzur'a bir sürü elbise aldım, mont aldım"

Huzur'u çok sevdiğini söyleyen Yusuf Can Öztaş, "Babamla birlikte arabada yolculuk yaparken oğlağı gördüm. Arabadan inerek onu sevdim ve sahiplenmek istedim. Babam bu teklifimi kabul ederek, sahibiyle konuştu ve oğlağı alarak eve getirdi. Ona evde bir süre baktık, komşularımız rahatsız olunca küçük bir kulübede bakmaya başladım. Oğlağın ismini bana huzur vermesi sebebiyle 'Huzur' koydum. 'Huzur' diye seslenince hemen yanıma geliyor, onu biberonla besliyorum" dedi.

Okuldan gelir gelmez Huzur ile vakit geçirdiğini söyleyen Öztaş, "Ben okuldan gelince oynuyor, zıplıyor, beraber sahile yürüyüş yapmaya geliyoruz. İnsanlar bizi görünce fotoğraf çektiriyor, seviyor ve şaşırıyorlar. Çünkü herkes kedi, köpek gezdirirken ben keçi gezdiriyorum. Huzur büyüse de onu bırakmam, onu yine gezdiririm. Ona bir sürü elbise aldım, mont aldım. Ona biberonla süt ve su içiriyorum, arabaya bindiriyorum. Huzur annem ve babama da çok alıştı, onların peşinden de geziyor. Ben eğitim vermediğim halde tuvaletini evin içerisine yapmıyor, dışarıya çıkıyor" diye konuştu.