Online ticaret platformu ek gelir arayanlara bir günlüğüne VIP hizmeti sunuyor

Pandemi döneminde uzaktan çalışmayla gelen zaman tasarrufu, bireyleri asıl mesleğinin dışında yeni uğraşlar edinmeye yönlendirdi. Bankrate'in Amerika'da gerçekleştirdiği araştırmanın verileri, katılımcıların yüzde 45'inin yeni uğraşlar edindiğine dikkat çekerken, bu kişilerin yüzde 27'sinin de hedefinin tasarruf için ek gelir elde etmek olduğuna işaret ediyor. Online ticaret platformları gibi yeni uygulamalarla gelişen finansal yatırım ortamı, bireylerin tasarruflarından da ek gelir elde etmesine olanak tanıyor.

Uzaktan çalışmanın yaygınlaşmasıyla birlikte, çalışanların artan zamanını avantaja dönüştürerek ya da zamansız işlere yönelerek farklı uğraşlar edinmesi, iş dünyasının yeni trendi oluyor. Küresel çapta birçok kişi artık gerek ek iş yaparak, gerekse hobileri aracılığıyla ek gelir etmek için çeşitli kanallar yaratıyor. Bu süreçte finans dünyasının farklı enstrümanları da öne çıkıyor. Bankrate'in konuya dair Amerika'da gerçekleştirdiği araştırma, katılımcıların %45'inin asıl meslekleri haricinde bir ek gelir arayışında olduğuna işaret ederken, bu kişilerin %27'sinin de tasarruf için ek gelir elde etmeyi hedeflediklerine dikkat çekiyor. Araştırmaya göre ek gelir elde etmenin ve tasarruf edilen bütçenin değerlendirmesinin en yaygın yollarında çevrimiçi aracılarda podcast, blog, eğitmenlik gibi deneyimler öne çıkarken, yatırım alanındaki ek gelir alternatiflerine de taleplerin arttığı görülüyor. Bu seçenekler arasındaki kripto, hisse senedi, gayrimenkul yatırımları gibi pratikler, arayış içindeki yatırımcıların ilk tercihleri arasında yer alıyor. Katılımcılar arasında finans dünyasının farklı yazılım ve uygulamaları arayan kişilerin e-ticaret platformlarına ilgisi ise yükselişe geçiyor.

Tasarruflarından ek gelir elde etmek isteyenler için dünya genelinde birçok aktivite düzenleyen online ticaret platformu Binomo, son olarak 17 Haziran'da gerçekleştireceği kampanyayı duyurdu. Kampanya aracılığıyla, farklı hesap türlerine sahip kullanıcıların 1 günlüğüne platformun VIP imkanlarını kullanabileceğini aktaran online ticaret platformu, katılımcıların VIP avantajlarını değerlendirerek ister özel turnuvaya katılabileceğini isterse daha fazla varlıkla ticaret yapabileceğini belirtti. Açıklamada, gerçek hesap sahiplerinin başvuru yapmadan da kampanyaya katılabileceğine, demo hesabı kullanıcılarının ise 16 Haziran saat 23: 59'a kadar başvuru yaparak en az 10 dolarlık depozito yatırmaları gerektiğine dikkat çekildi.

74 VARLIK BİR GÜNLÜĞÜNE ERİŞİME AÇILIYOR

Yarışmacıların kampanya aracılığıyla bir gün boyunca farklı varlıklarıdeğerlendirme şansının olduğunu aktaran online ticaret platformu Binomo Türkiye İş Geliştirme Direktörü Latif Özdemir, konuya dair şu bilgileri paylaştı:

"17 Haziran'da düzenleyeceğimiz kampanyaya katılanlar, hem özel turnuvada bir gün boyunca globaldeki birçok kişiyle yarışabilecek, hem de ek gelir elde edebilecek. Elbette yarışmacıların avantajları bunlarla sınırlıkalmayacak. Katılımcılar 74 varlığın tümüne bir gün boyunca erişebilecek ve bazı varlıkların karlılığı yüzde 90'a kadar çıkacak. Bu varlıklar arasında ilk sıralarda ise Apple, EUR/HKD ve Netflix yer alacak."

BAŞARISIZ İŞLEMLERİN YÜZDE 10'U 5 GÜN İÇİNDE GERİ ALINABİLİYOR

17 Haziran'daki 24 saatlik VIP deneyiminin ardından başarısız işlemlerinin yüzde 10'unun 5 gün içinde geri alınabileceğini aktaran Özdemir, "Online ticaret platformu Binomo olarak, 2014'ten bu yana 133 ülkedeki yatırımcılar için büyük varlık kategorilerinde uluslararası pazarlara erişim imkanı sunuyoruz. Haftada 30 milyondan fazla işlem gerçekleştirdiğimiz online platformumuzda, ek gelir elde etmek isteyenler için finans dünyasının farklı uygulamalarına kapı aralıyoruz. Finansal okuryazarlık kazanmak ve ek gelir elde etmek için farklı alternatifler yaratmanın yanı sıra, VIP yatırım deneyimi için düzenlediğimiz 17 Haziran'daki turnuva gibi birçok kanal da oluşturuyoruz. Online ticaret platformumuzda işlem yapmadan önce, kendi finansal yeteneklerini geliştirmelerini tavsiye ettiğimiz kullanıcılar, bu tür etkinlikler sayesinde hem globale açılıyor, hem de yatırım ekosisteminin dijital kanallarını keşfediyor" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel