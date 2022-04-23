'Onlara Farklılıklarıyla Değil İsimleriyle Seslen' projesiyle sahne aldılar

ZONGULDAK (DHA) - ZONGULDAK'ta 8 otizmli çocuk ve üniversite öğrencileri, 'Onlara Farklılıklarıyla Değil İsimleriyle Seslen' projesiyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında sahne alırken, dans gösterileri ilgiyle izlenildi.

Zonguldak Belediyesi'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlediği şenlikte otizmli çocuklar ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Psikoloji Bölümü öğrencileri, 'Onlara Farklılıklarıyla Değil İsimleriyle Seslen' projesiyle sahne aldı. Farkındalık yaratmak isteyen çocuklar ve öğrenciler, dans gösterisi düzenledi. Sahneye, sırtlarında isimleri yazılı tişörtlerle çıkan otizmli çocuklar, ilgiyle izlenildi.

Gösteri yapan çocuklardan 7 yaşındaki Çağan Mirza Durmuş, 23 Nisan'dan çok mutlu olduğunu dile getirerek, çok keyif aldığını ifade etti.