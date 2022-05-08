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Onlar da yaban hayatının anneleri

İhlas Haber Ajansı - Hülya Keklik - Güncel
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Onlar da yaban hayatının anneleri Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Anneler Günü'nde özel bir video paylaştı.

Onlar da yaban hayatının anneleri

ANKARA - Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Anneler Günü'nde özel bir video paylaştı. Fotokapana yansıyan görüntülerde yaban hayatının anneleri ve yavruları yer alıyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin dört bir yanına yerleştirdiği fotokapanlarla yaban hayatını görüntülemeye devam ediyor. Müdürlüğün sosyal medya hesabından Anneler Günü dolayısıyla bir video paylaşıldı. 'Karşılıksız sevgi ve fedakarlığın tek sahibi annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun' notuyla paylaşılan görüntülerde fotokapanlara yansıyan yaban hayvanları ve yavruları yer alıyor.

İhlas Haber Ajansı / Hülya Keklik - Güncel

Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Anneler Günü, Güncel, Haberler

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