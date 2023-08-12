Gaziantep'te, uygulama noktasında durdurulan ve narkotik dedektör köpek Onix'in tepki verdiği 2 araçta yapılan aramada valiz içerisine gizlenmiş 6 kilo uyuşturucu skunk madde ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

'Onix' tepki verdi, 6 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Gaziantep'te 6 kilo skunk ele geçirildi

GAZİANTEP - Gaziantep'te, uygulama noktasında durdurulan ve narkotik dedektör köpek Onix'in tepki verdiği 2 araçta yapılan aramada valiz içerisine gizlenmiş 6 kilo uyuşturucu skunk madde ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uygulama noktasına 2 aracı durdurdu. Durdurulan ve narkotik dedektör köpek Onix'in tepki verdiği 2 araçta yapılan aramalarda valiz içerisine gizlenmiş 6 kilo 85 gram skunk ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Yakalanan 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.