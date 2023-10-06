Onikişubat EXPO 2023 14 Ekim'de kapılarını açıyor

KAHRAMANMARAŞ - Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, EXPO 2023'ün 14 Ekim tarihinde kapılarını açacağını duyurdu.

Başkan Mahçiçek, EXPO 2023'ün 14 Ekim'de açılışının yapılacağının müjdesini vererek, "Bütün bu olumsuzluklara rağmen bu belediye bir proje gerçekleştirdi. Gerçekten öyle ben bile bazen geçtiğim zaman bunu nasıl yaptık diye düşünüyorum. Bir ilçe belediyesinin yapacağı şey değil bunlar ve devletten bir lira almadan yapacağı şey değil. Onikişubat Belediyesi EXPO 2023 projesini devletten bir lira almadan yapmış. Bu felaketlere rağmen ortaya muazzam bir proje çıkarmışız. Buradaki yıkımı ve görüntüleri kurula gösterdim, dedim nereye kadar açılışı öteleyeceğiz. Onlarda toplanıp karar aldılar. Bize de bir hafta bir süre bıraktılar. 14-22 Ekim tarihlerinde herhangi bir günde açabilirsiniz dediler. İnşallah 14 Ekim'de EXPO 2023'ü Kahramanmaraş'ta açacağız" ifadelerini kullandı.

"EXPO için sefer düzenlenmesini istiyoruz"

Sivil toplum kuruluşları ve belediyelerden bir istekleri olduğunu söyleyen Mahçiçek, "Türkiye'deki sivil toplum örgütlerimiz, belediyelerimiz mümkün mertebe bu deprem bölgelerine, özellikle de Kahramanmaraş'ımız da EXPO 2023 olduğu için sefer düzenlemesini istiyoruz. Her belediye iki ya da üç otobüs gönderebilir. Bu bize şunu sağlar, buradaki esnafımızdan alışveriş yapar, onlara katkıda bulunur" ifadelerini kullandı.