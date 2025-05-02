İstanbul'da bir deprem daha! Büyüklüğü düşük olsa da korkuttu

İstanbul'da bir deprem daha! Büyüklüğü düşük olsa da korkuttu
1 yıldır yol kenarlarında! Aynı anda 4 araca ceza kesebiliyor

1 yıldır yol kenarlarında! Aynı anda 4 araca ceza kesebiliyor
İki ünlü su firmasına Rekabet Kurulu'ndan ceza

Yaptıkları yanlarına kalmadı! İki ünlü su firmasına büyük ceza
'Peri masalı'nın hayalet şatoları! 13 sanığın 885 yıla kadar hapsi isteniyor

'Peri masalı'nın hayalet şatoları! İşte 13 sanık için istenen ceza

OneRepublic, 'Artificial Paradise' Albümü ile İstanbul'da Sahne Aldı

OneRepublic, 'Artificial Paradise' Albümü ile İstanbul'da Sahne Aldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'li pop rock grubu OneRepublic, yeni albümleri 'Artificial Paradise' turnesi kapsamında Maximum Uniq Açıkhava'da 2025 yaz sezonunu açtı. Grubun baş vokalisti Ryan Tedder, Türk müzikseverlerle buluşarak duygusal anılar paylaştı ve hit şarkılarını seslendirdi.

ABD'li pop rock grubu OneRepublic, yeni albümleri "Artificial Paradise"ın turnesi kapsamında Maximum Uniq Açıkhava'da 2025 yaz sezonunun açılışını yaptı.

Beşiktaş Kültür Merkezinden (BKM) yapılan açıklamaya göre grup, BKM'nin 30. yılında BKM organizasyonuyla İstanbullu müzikseverlerle buluştu.

Grubun baş vokalisti Ryan Tedder, Türkçe "Merhaba." diyerek karşıladığı müzikseverlerle şarkı aralarında sohbet etti, İstanbul'daki anılarından bahsetti.

Grup, konserde "I AintWorried", "Kids", "I Lived", "Counting Stars", "Good Life", "If I Lose Myself", "Run", "Lose Somebody", "Rescue Me", "Stop N Stare", "Secrets", "Love Runs Out" gibi hit parçalarını seslendirdi.

Colorado'da 2002'de kurulan grup, şarkıcı, söz yazarı ve baş vokalist Ryan Tedder, gitarist Zach Filkins ve Drew Brown, klavyeci Brian Willett, basçı ve çellist Brent Kutzle ile davulcu Eddie Fisher'dan oluşuyor.

Kaynak: AA / Fatih Türkyılmaz - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.