Üye Girişi
Haberler

Öner Tunç, AK Parti Keban İlçe Başkanı Olarak Göreve Başladı

Öner Tunç, AK Parti Keban İlçe Başkanı Olarak Göreve Başladı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Keban İlçe Başkanı olarak atanan Öner Tunç, partililerle bir araya gelerek birliğin önemine vurgu yaptı ve görevi en iyi şekilde yerine getireceğini belirtti.

AK Parti Keban İlçe Başkanı olarak atanan Öner Tunç, görevine başladı.

AK Parti İlçe binasında partililerle bir araya gelen Tunç, kendisine verilen bu görevi en iyi şekilde yerine getirmek için çalışacağını belirterek, "Birlik ve beraberlik içinde olacağız." dedi.

Tunç, kendisinden önce bu görevi yürüten Turgay Toprak'a da yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA / Pirhasan Doğan - Güncel

Yerel Haberler AK Parti Politika Güncel Yaşam Keban

İsrail durmuyor, bu kez Suriye'ye saldırdı

Tansiyon düşmüyor! İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı

 Sinan Ateş davasında karar açıklandı! İşte verilen cezalar

Sinan Ateş davasında karar çıktı! İşte verilen cezalar

 Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş: Burada yapılan yargılamada ayakçılar yargılandı

Kararın ardından Sinan Ateş'in eşinden ilk açıklama
İsrail'den bir tehdit daha: Orta Doğu'da herhangi bir yeri vurabiliriz

Yine tehdit ettiler: Orta Doğu'da herhangi bir yeri vurabiliriz
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beşiktaş Frankfurt muhtemel 11'ler belli oldu mu, kadroda kimler var? 2-3 Ekim Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? 2-3 Ekim bugün ve yarın hava durumu nasıl olacak, yağış var mı? İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? İstanbul İSKİ su kesintisi! 2-3 Ekim Ataşehir, Kağıthane, Tuzla, Zeytinburnu su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Bugün Fenerbahçe'nin maçı var mı? Fenerbahçe maçı ne zaman? BUSKİ Bursa su kesintisi! 2-3 Ekim Nilüfer, Karacabey, Mustafakemalpaşa su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Alanya, Manavgat, Kumluca 2-3 Ekim 2024 Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Leyla Hayat Aşk Adalet CANLI izle! Adalet 2 Ekim Çarşamba Leyla 4. bölüm NOW TV izleme linki var mı? ASKİ Ankara su kesintisi! 2-3 Ekim Çankaya, Beypazarı, Polatlı su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! 2-3 Ekim Karşıyaka, Menemen, Bornova su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? KOSKİ Konya su kesintisi! 2-3 Ekim Karatay, Akşehir, Beyşehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title