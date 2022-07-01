OnePlus'ın bütçe dostu amiral gemisinin tasarımı belli oldu!

OnePlus'ın yakında piyasaya sürmeye hazırlandığı 10T ile ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Üst düzey özelliklerine sahip fiyat konusunda –465 ila 595 dolar– kullanıcıları üzmeyecek akıllı telefonun daha önce bazı özellikleri belli oldu. Son olarak cihazın geniş kapsamlı tasarımı ortaya çıktı! Peki OnePlus 10T nasıl görünecek?

OnePlus 10T nasıl görünecek?

OnePlus 10T'nin tasarımıyla ilgili daha önce birçok sızıntı ortaya çıktı. Ancak hiçbiri onleaks ve SmartPrix ortaklığında paylaşılan yeni görseller kadar geniş kapsamlı değildi. Buna göre akıllı telefon, yüksek ekran gövde oranına sahip bir tasarımla gelecek. Aynı zamanda selfie kamerası ekranın üst-orta kısmına nokta şeklinde konumlandırılacak.

Arka panelde bizleri OnePlus 10 Pro'ya benzer bir kamera kurulumu karşılıyor. Burada sadece LED flaş ile bir sensörün yerinin değiştiğini görüyoruz. Bunun haricinde arka tarafta herhangi bir farklılık söz konusu değil. Öte yandan arkada plastik çerçeveler ve cam bir panel mevcut olacak. Ayrıca sadece siyah ve yeşil renk opsiyonlarıyla satışa çıkacak.

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Akıllı telefon, 6.67 inç 120 Hz tazeleme hızı sunan E4 AMOLED bir panelle gelecek. Aynı zamanda ekran altı parmak izi okuyucusuna sahip olacak. 12 GB RAM ve 256 GB dahili depolamayla gelmesi de kuvvetle muhtemel.

İşlemci tarafında ise Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 yer alıyor. Yonga seti; selefine göre yüzde 10 daha hızlı CPU ve GPU performansı sunuyor. Ayrıca güç konusunda yüzde 15 daha verimli. Watt başına ise yüzde 20 daha iyi AI performansı sunan işlemcinin 4 nm fabrikasyon süreciyle üretildiğini belirtelim.

Ön tarafta 16 Megapiksel selfie kamerası yer alırken, arkada f/1.8 diyafram aralığına sahip ve 1/1.5 inç boyutlarında 50 Megapiksel ana, 8 Megapiksel ultra geniş açı ve 2 Megapiksel derinlik sensöründen oluşan üçlü kamera kurulumu karşımıza çıkacak.

Modelde 150W hızlarını destekleyen 4.800 mAh pil bir mevcut. Aynı zamanda kutudan 160W'lık bir şarj adaptörü çıkacak. Son olarak NFC ve stereo hoparlörlere sahip olacak.

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