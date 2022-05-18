OnePlus Ace Racing Edition tanıtıldı: Özellikleri ve fiyatı! - Haberler

OnePlus Ace Racing Edition tanıtıldı: Özellikleri ve fiyatı!
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Geçtiğimiz ay tanıtılan OnePlus Ace modelinin bir süre önce Racing Edition adlı yeni bir sürümü tanıtıldı. İşte özellikleri ve fiyatı...
2013'te OPPO'dan ayrılarak akıllı telefon sektöründeki faaliyetlerine başlayan OnePlus, son dönemde hedef kitlesini genişleterek giriş ve orta segment modeller de üretmeye başladı. Şirket, geçtiğimiz ay OnePlus Ace modelini tanıtırken, bir süre önce bu cihazın yeni bir sürümünü daha vitrine çıkardı. İşte OnePlus Ace Racing Edition teknik özellikleri ve fiyatı…
OnePlus Ace Racing Edition özellikleri
OnePlus Ace Racing Edition; 6.59 inç 1080 x 2412 piksel çözünürlüklü 120Hz tazeleme hızı sunan IPS LCD panele sahip. Aynı zamanda ekranda 480 nit parlaklık ve 401 ppi piksel yoğunluğu mevcut.
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Akıllı telefon, MediaTek Dimensity 8100 Max işlemcisinden güç alıyor. 5 nm fabrikasyon süreciyle üretilen yonga seti; dört adet 2.85 GHz Cortex-A78 ve dört adet 2.0 GHz Cortex-A55 çekirdeklerinin yanı sıra Arm Mali-G610 MC6 grafik birimine ev sahipliği yapıyor.
Cihazda üç adet depolama ve RAM konfigürasyonu bulunuyor. Bunlar; 8 GB RAM + 128 GB, 8 GB RAM + 256 GB ve 12 GB RAM + 256 GB olarak belirlendi.
Önde sol üst köşeye konumlandırılmış 16 Megapiksel selfie kamerası yer alırken, arkada 64 Megapiksel ana kamera, 8 Megapiksel ultra geniş açı ve 2 Megapiksel makro sensörlerden oluşan üçlü kamera kurulumu bizleri karşılıyor.
Cihaz, 67W hızlı şarj desteğine sahip 5000 mAh'lik pilden besleniyor. Şirketin buradaki iddiası ise akıllı telefonun 29 dakika içerisinde yüzde 80 oranında şarj olması.
OnePlus Ace Racing fiyatı OnePlus Ace Racing Edition, ilk etapta Çin'de OPPO'nun çevrimiçi satış mağazası üzerinden ön siparişe açıldı. Akıllı telefonun fiyat etiketleri ise şöyle; 8 GB RAM + 128 GB – 280 dolar 8 GB RAM + 256 GB – 325 dolar 12 GB RAM + 256 GB – 355 dolar Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Akıllı telefonun teknik özelliklerini ve fiyatını nasıl buldunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.
İşlemciMediaTek Dimensity 8100 MaxBirincil Ekran6.59 inç 1080 x 2412 piksel çözünürlüklü 120Hz tazeleme hızı sunan IPS LCD panelDepolamaUFS 3.1 destekli 128 GB / 256 GBBellek8 GB / 12 GB Arka kamera64 Megapiksel ana kamera, 8 Megapiksel ultra geniş açı ve 2 Megapiksel makro sensörÖn kamera16 MegapikselBatarya67W destekli 5.000 mAh pilİşletim sistemiAndroid 12 tabanlı ColorOS 12.1
dolar, Güncel, Haberler
OnePlus Ace Racing fiyatı
OnePlus Ace Racing Edition, ilk etapta Çin'de OPPO'nun çevrimiçi satış mağazası üzerinden ön siparişe açıldı. Akıllı telefonun fiyat etiketleri ise şöyle;
8 GB RAM + 128 GB – 280 dolar
8 GB RAM + 256 GB – 325 dolar
12 GB RAM + 256 GB – 355 dolar
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Akıllı telefonun teknik özelliklerini ve fiyatını nasıl buldunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.