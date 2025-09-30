Önemli Yol Çalışmaları ve Trafik Uyarıları
Karayolları Genel Müdürlüğü, çeşitli bölgelerdeki yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin dikkatli olmalarını ve trafik işaretlerine uymalarını hatırlatıyor. TAG Otoyolu, Anadolu Otoyolu ve birçok başka güzergah üzerinde kontrollü geçişler uygulanıyor.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TAG Otoyolu'nun Bahçe-Nurdağı kavşakları 0-1. kilometrelerinde deprem hasarlarının onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Anadolu Otoyolu'nun Çamlıdere-Kızılcahamam kavşakları 1-4. kilometrelerinde Buğralar Köprüsü'ndeki tabliye ve üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım İstanbul istikametinden iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.
Kocaeli-Yalova yolunun 4-25. kilometrelerinde bakım ve onarım, Eğirdir-Gelendost yolunun 42-50. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.
Yalova-Bursa il sınırı-Gemlik-Bursa yolunun 32-37. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Bursa-Yalova istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.
Bergama-Soma yolunun 30-35. ve Kayseri-Niğde yolunun 5-10. kilometrelerindeki yapım çalışması sebebiyle ulaşım söz konusu bölünmüş yolların bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.
Trabzon-Maçka yolunun 5-15. kilometrelerinde Değirmendere-2 ve Değirmendere-4 köprülerinin Maçka-Trabzon yönündeki yapılarında derz onarım çalışması dolayısıyla ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.
Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 39-42. kilometrelerindeki toprak işleri, sanat yapıları ve üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Zonguldak istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Ankara istikametinden iki yönlü sağlanıyor.
Malatya-Yeşilyurt yolunun 15-16. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.