Ondokuz Mayıs Üniversitesi TEKNOFEST'te 12 Takımıyla Finale Kalmayı Başardı

Güncelleme:
OMÜ, bu yıl düzenlenen TEKNOFEST'te 12 takımıyla finalist olarak teknoloji meraklılarının ilgisini çekti. Üniversite standında çeşitli insansız araç projeleri sergilendi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesinin (OMÜ) bu yıl TEKNOFEST'te 12 takımıyla finalist olduğu bildirildi.

OMÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) öncülüğünde İstanbul'da düzenlenen dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, Atatürk Havalimanı'nda kapılarını ziyaretçilere açtı.

OMÜ de R16 numaralı stantta festivale katılarak, teknoloji meraklılarının ilgisini gördü.

Bu yıl TEKNOFEST yarışmalarında 12 takımıyla finalist olmaya hak kazanan OMÜ, öğrencilerini teknoloji ve inovasyon alanında geleceğe hazırlamayı sürdürüyor.

Üniversitenin standında insansız kara aracı, insansız hava aracı ve silahlı insansız hava aracı başta olmak üzere birçok bilimsel proje sergileniyor.

Kamu ve özel sektör temsilcilerinin ilgi gösterdiği stantta, OMÜ'nün bilim ve teknoloji alanındaki çalışmaları tanıtıldı.

Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak - Güncel
