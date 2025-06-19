Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde Mezuniyet Sergisi Açıldı

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OMÜ Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü mezunları tarafından hazırlanan mezuniyet sergisi, 250 eserden oluşan karma bir sergi olarak açıldı. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alper Kesten, öğrencilerin çalışmalarını övdü.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde (OMÜ) "Mezuniyet" adlı serginin açılışı yapıldı.

OMÜ Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı'ndan mezun olan öğrencilerin yaptığı heykel, resim ve grafik tasarımlarının yer aldığı serginin açılışı, fakülte binasındaki galeride gerçekleştirildi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alper Kesten, açılışta yaptığı konuşmada, mezun olan öğrencileri tebrik etti.

Öğrencilerin önemli çalışmalar ortaya koyduğunu ifade eden Kesten, "Sadece kendi üniversitemiz değil, dışarıdaki kurumlara da öğrencilerimize emeklerini esirgemediği için ayrı teşekkür etmek istiyorum." dedi.

Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Selma Karaahmet Balcı da bölümden mezun olan 35 öğrenci için karma mezuniyet sergisi hazırladıklarını söyledi.

Sergide yaklaşık 250 eser olduğunu belirten Balcı, "Eserlerin bir kısmı resim, bir kısmı heykel, bir kısmı grafik tasarım ürünleri. Bu eserler öğrencilerin 4 yıl boyunca ürettiği, emek verdiği çalışmalarının bir çıktısı. Sergimiz 1 hafta boyunca açık olacak, bütün sanatseverleri bekleriz." dedi.

Mezun olacak öğrencilerden Dilara Bilgiç ise eğitim hayatı boyunca ana sanat olan grafik tasarım alanında uzmanlığını tamamladığını, mezun olduktan sonra bu alanda ilerlemek istediğini kaydetti.

Serginin açılışından sonra pasta kesildi. Sergi, OMÜ Eğitim Fakültesi'nde 25 Haziran'a kadar açık kalacak.

Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak - Güncel
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