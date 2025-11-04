Haberler

Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde Evlilik Öncesi Eğitim Programı Düzenlendi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde Evlilik Öncesi Eğitim Programı Düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yeşilyurt Meslek Yüksekokulu'nda evlilik öncesi eğitim programı gerçekleştirildi. Eğitimde, öğrencilere evlilik süreci hakkında farkındalık kazandırıldı ve ön-son test uygulamaları yapıldı.

Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yeşilyurt Meslek Yüksekokulu'nda "Evlilik Öncesi Eğitim" programı düzenlendi.

Tekkeköy Sosyal Hizmet İrtibat Birimi sorumlusu Alperen Bilgin tarafında verilen eğitimde öğrencilerin bilinç düzeylerini ölçmek amacıyla ön test ve son test uygulamaları gerçekleştirildi.

Programa katılan üniversite öğrencilerine evlilik sürecine ilişkin farkındalık kazandırmak amacıyla çeşitli konularda bilgi verildi.

Eğitimde, "Hayat arkadaşımı nasıl seçebilirim, ailede iletişim ve yaşam becerileri, aile ve sağlık ile aile ve hukuk" konuları ele alındı.

Kaynak: AA / Tuğçe Turgu - Güncel
Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin iddianame tamamlandı! İşte istenen cezalar

İşte Ferdi Zeyrek'in can verdiği faciada istenen cezalar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Selçuk İnan'ın büyük hedefi Galatasaray

Bu sözleri Galatasaraylıları kızdıracak
Bakan Şimşek: Bazı fonlar üzerinden manipülasyonlar yapıldığını biliyoruz

Bakan Şimşek yeni gündemin fitilini ateşledi: Her şeyin farkındayız
Milyonları ilgilendiriyor! Özel sektörün yeni yılda maaşlara yapacağı zam belli oldu

Özel sektörün yeni yılda maaşlara yapacağı zam belli oldu
Orkan Çınar, neden futbolu bırakıp dönerci dükkanı açtığını açıkladı

Futbolu bırakıp dönerci olmasının sebebi buymuş
Selçuk İnan'ın büyük hedefi Galatasaray

Bu sözleri Galatasaraylıları kızdıracak
Arda Güler takım arkadaşını sildi: Onunla oynamak istemiyorum

Takım arkadaşını sildi: Onunla oynamak istemiyorum
Naci Görür'den gece gündüz sallanan şehrimiz için uykuları kaçıracak uyarı

Gece gündüz sallanan şehrimiz için uykuları kaçıracak uyarı
Trabzonspor'a Stefan Savic'ten kötü haber

Taraftarlar şokta: Milli ara sonrasına kadar forma giyemeyecek
MHP lideri Bahçeli: Demirtaş'ın tahliyesi hayırlı olur

Bahçeli'den tahliyesi konuşulan Demirtaş'la ilgili ezber bozan sözler
Kenan İmirzalıoğlu'nun yatırım haritası genişliyor! Gözünü diktiği yeni il belli oldu

Gizli servet planı ortaya çıktı! Gözünü diktiği yeni il belli oldu
John Heitinga, Osimhen'i dünyaca ünlü iki eski golcüyle kıyasladı

Osimhen'i karşılaştırdığı iki dünyaca ünlü golcünün isimleri bomba
Beğeni yağıyor! Sahaya bayrak dikmeye giden futbolcusuna engel oldu

Sahalarda görmek istediğimiz hareketler
Ronaldo'nun ailesi Türkiye'ye geldi

Ronaldo'nun ailesi Türkiye'de
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.