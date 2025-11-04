Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde Evlilik Öncesi Eğitim Programı Düzenlendi

Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yeşilyurt Meslek Yüksekokulu'nda "Evlilik Öncesi Eğitim" programı düzenlendi.

Tekkeköy Sosyal Hizmet İrtibat Birimi sorumlusu Alperen Bilgin tarafında verilen eğitimde öğrencilerin bilinç düzeylerini ölçmek amacıyla ön test ve son test uygulamaları gerçekleştirildi.

Programa katılan üniversite öğrencilerine evlilik sürecine ilişkin farkındalık kazandırmak amacıyla çeşitli konularda bilgi verildi.

Eğitimde, "Hayat arkadaşımı nasıl seçebilirim, ailede iletişim ve yaşam becerileri, aile ve sağlık ile aile ve hukuk" konuları ele alındı.