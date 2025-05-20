Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde 2024 Akademi Ödül Töreni Düzenlendi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde 2024 Akademi Ödül Töreni Düzenlendi
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde gerçekleştirilen Akademi Ödül Töreni'nde, akademik, bilimsel ve idari alanlarda başarılı öğretim üyelerine ödüller verildi. Rektör Prof. Dr. Fatma Aydın, üniversitenin araştırma üniversitesi olma hedefi ve toplumsal değişim üzerindeki etkilerine dair önemli mesajlar verdi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde (OMÜ) Akademi Ödül Töreni yapıldı.

Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki törende, 2024 OMÜ Akademi Ödülleri, akademik, bilimsel ve idari alanlarda başarı gösteren öğretim üyelerine takdim edildi.

OMÜ 50. Yıl Tanıtım Filmi'nin ardından OMÜ Devlet Konservatuvarı akademisyenlerince Türk Halk Müziği konseri verildi.

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Fatma Aydın, OMÜ'de Ödül ve Teşvik Yönergesi kapsamında 2024 Yılı "Akademi Ödülü", "İdari Ödül" ve "Kalkındırma Onur Ödülü" almaya hak kazanan tüm katılımcıları tebrik etti.

OMÜ'nün araştırma üniversitesi olma yolunda ivme kazandığını söyleyen Aydın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yakın zamanda ulaşmayı amaçladığımız 'Araştırma Üniversitesi' sıfatı için fedakar akademisyenlerimizin çabaları, hayırseverlerimizin samimi destekleri en büyük sermayemizdir. Sizlerin katkılarıyla yükselttiğimiz çıtamız, bu gayretin sürekliliğiyle aşılabilir. Dünya hızla değişiyor. Yapay zeka, büyük veri analizi ve makine öğrenimi gibi teknolojiler, toplumsal, kültürel ve ekonomik yapımızı derinden etkiliyor. Bu dinamik ortamda, üniversitelere düşen rol, sadece bilgi aktarımı değildir. Onlara, toplumsal değişime yön veren stratejik aktörler olma sorumluluğu da yüklemektedir. Üniversitelerin geleceği, bu değişime ne kadar hızlı adapte olabildikleri, toplumsal sorumluluklarına ne kadar sahip çıktıkları ve sürdürülebilir kalkınmaya ne kadar önem verdikleriyle şekillenecektir."

Aydın, milletlerin, bilimin kılavuzluğunda engelleri aşıp medeniyet hamlelerini gerçekleştirebileceklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Dengeleri hızla değişen bugünkü dünyada lider ülke Türkiye hedefimize doğru hızla koşma mecburiyetimiz vardır. Bu koşuda ritmimize istikamet verecek başlıca kurumlarımız, üniversitelerimizdir. Üniversitelerin akademik saygınlığı ise nitelikli kadrolardan geçmektedir. Genelde insanlığın, özeldeyse milletimizin sorunlarına evrensel bir bakış açısıyla çözüm üretebilecek bilim insanlarımız, aynı zamanda Büyük Türkiye'nin mimarları olacaklardır. İnsana yapılan yatırımın iyiliğe giden en kestirme yol olduğu bilinciyle, bizleri yalnız bırakmayan hayırseverlerimize kurumum adına tekrar şükranlarımı ifade ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle Akademi Ödülü almaya hak kazananları gönülden kutluyor, 50. yılımızın Ondokuz Mayıs Üniversitesi ailesi ve ülkemiz için sağlık, huzur ve başarı getirmesini diliyorum. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum."

Programa, Samsun Atakum Kaymakamı ve Vali Yardımcısı Vekili Kemal Yıldız, OMÜ yönetimi, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Törenin ardından bağışçılar adına yaptırılan OMÜ Bağışçıları Anıtı'nın açılışı OMÜ Rektörlük Binası önünde halk dansları eşliğinde gerçekleştirildi.

Kaynak: AA / Veysel Altun - Güncel
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