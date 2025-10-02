Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Güneş Enerjisi Santrali ile Enerji İhtiyacının Yüzde 30'unu Karşılayacak

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) yıllık elektrik kullanımının yüzde 30'unu, kurulumuna başlanan güneş enerjisi santralinden karşılamayı hedefliyor.

Samsun'da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce yürütülen "Kamu ve Belediye Yenilenebilir Enerji Projesi" (KAYEP) kapsamında kamu binalarının enerji ihtiyacının güneş panellerinden karşılanmasına yönelik çalışma yürütülüyor.

Projeden Samsun Adalet Sarayı, Samsun Vergi Dairesi, Alaçam Spor Salonu, Terme ve Bafra Devlet hastaneleri, 19 Mayıs, Alaçam, Asarcık, İlkadım ve Salıpazarı kaymakamlıkları, Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Orta Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve Samsun Üniversitesi olmak üzere toplam 14 kurum yararlanıyor.

Proje kapsamında kamu binalarının çatı, otopark ve uygun arazilerine yerleştirilen paneller sayesinde kurumların enerji ihtiyacının önemli kısmı yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanacak.

OMÜ Genel Sekreteri Prof. Dr. Erhan Burak Pancar, AA muhabirine, projenin ihalesinin nisan ayında yapıldığını söyledi.

Yıl sonunda faaliyete başlanması hedefleniyor

Projenin gelecek yıl şubat ayında tamamlanmasının planlandığına dikkati çeken Pancar, ancak bu yıl aralık sonunda santrali teslim alıp enerji üretimine başlamayı planladıklarını vurguladı.

Projenin Kurupelit yerleşkesi içinde 25 bin metrekare alanda yürütüldüğünü belirten Pancar, alana yaklaşık 3 bin 300 panel yerleştirildiğini, işin yüzde 60'ının tamamlandığını dile getirdi.

Yüklenici firmanın projeyi hızla ilerlettiğine işaret eden Pancar, şöyle konuştu:

"Yıllık 5 milyon kilovatlık bir enerji üretimi sağlanacak. Üniversitemizin tükettiği enerjinin yaklaşık yüzde 30 civarlarındaki bölümünü bu şekilde karşılayacağız. Bu, çok üzerinde durulması gereken, günümüz koşullarında da dikkat edilmesi gereken bir husus. Proje kapsamında 'sürdürülebilir yeşil kampüs' olma konusunda önemli bir adım atmış olacağız. Bu konuda örnek ve teşvik edici olmak istiyoruz. Bu olayı burada bırakmak da istemiyoruz. Onayını beklediğimiz bir projemiz daha var. Onun da bir parçası olarak yine önemli miktarda güneş panelleri kullanacağımız bir projeyi de sabırsızlıkla bekliyoruz."

Pancar, güneş panellerinin konumlandırıldığı alanda ağaç kesimi yapılmadığının altını çizerek, panellerin güneş enerjisini en güzel şekilde alacak şekilde yamaca yerleştirildiğini kaydetti.