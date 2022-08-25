ÖNDER İmam Hatipliler Derneği üyeleri şarkıcı Gülşen'in ifadelerini kınadı

Bolu Adliyesi önünde toplanan Bolu Önder İmam Hatipliler Derneği (BÖLİMDER) üyeleri adına konuşan derneğin başkanı Hüseyin Altındağ, şarkıcı Gülşen'in sanatçı kimliğinin altına sığınarak hadsizce konuşmalar yaparak imam hatiplileri karalayama çalıştığını ifade etti.

Altındağ, Gülşen'in konuşmalarına karşı Türkiye'nin 81 ilinde bulunan imam hatipliler dernekleri olarak eş zamanlı basın açıklaması yapma ve Gülşen hakkında suç bulunma kararı aldıklarını belirtti.

İmam hatip liselerinin başarısının son yıllarda hızla arttığına dikkati çeken Altındağ, "İmam hatipliler bu ülkeye hiç ihanet etmedi. Terör örgütleriyle bir olmadı. FETÖ kapsamında hiçbir zaman bir şeyin altına girmedi. Alnının akıyla yürümeye devam ediyor. Bu toplumun, camianın, ümmetin imam hatip liselerinden yetişen nesillere çok ihtiyacı var." değerlendirmesinde bulundu.