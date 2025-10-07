ÖNDER İmam Hatipliler Derneği'nden Filistin'e Destek Açıklaması

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları başlattığı 7 Ekim 2023'ün yıl dönümünde Filistin'e destek açıklaması yayınladı.

Dernekten yapılan açıklamada, Filistin topraklarının, yüzyılı aşkın süredir işgalin, zulmün ve direnişin tanığı olduğu, 7 Ekim 2023'ten bu yana Filistin ve Gazze'deki zulmün, tarifi mümkün olmayan bir soykırıma dönüştüğü bildirildi.

Açıklamada, "Bizler miracın sembolü Mescid-i Aksa'yı asırlardır gönlümüzde kutlu bir yere koyarken, gelecek nesil Kudüs'ü ve Filistin'i direnişin ve dirilişin adı olarak anacak, zulmün ve zalimin adına da İsrail diyecektir." ifadeleri kullanıldı.

İşgalin, Gazze semalarında bombalarla açlıkla ve sessizlikle sürdüğü belirtilen açıklamada, Filistin halkının evinden, toprağından, hatıralarından, tarihinden ve kimliğinden koparıldığı, insanlığın gözü önünde bir soykırımın cereyan ettiği aktarıldı.

Açıklamada, 7 Ekim'in bir uyanış olduğu belirtilerek, Filistin halkının yüzyılı aşan bu işgale karşı Müslümanlığın onurunu, kimliğini ve varlığını tüm engellere rağmen savunduğu, uluslararası insan hakları ve özgürlük söylemlerinin ise Gazze'de çöktüğü kaydedildi.

Dünyanın vicdanlı ve merhametli insanlarının, devletlerin körlüğüne karşı meydanlara çıktığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bugün, 44 farklı ülkeden 147 aktivistin katılımıyla yola çıkan Sumud Filosu öncülüğünde yüzlerce yeni tekne, gemi farklı ülkelerden demir almıştır. İçinde bulunduğumuz asrın insani yardım lideri Türkiye'nin de öncülüğünde dirilişe umut olan Sumud Filosu kahramanları, Gazze'de 'Kırılmaz' denen 18 yıllık ablukayı kırmış, mazlumun direnişine güç katmıştır. Dünyanın uyanışına vesile olan bu eylem, kentlerin büyük meydanlarında Filistin'e özgürlük mitinglerine katılımı artırmış ve dünya halkları hep bir ağızdan İsrail'in soykırımcı olduğunu bir kez daha haykırmıştır. Bizler dün olduğu gibi bugün de ümmet bilinciyle Filistinli kardeşlerimizin yanında olup insani ve vicdani sorumluluklarımızı yerine getirmek adına, dünya halklarına yön vererek ses olmaya devam ediyoruz."

Filistin halkının ve Kudüs davasının yalnız olmadığı aktarılan açıklamada, "Soykırımın ikinci yılından, 7 Ekim 2025 tarihinde bir kez daha sesleniyoruz, zalim devletler er ya da geç yıkılmaya mahkumdur. Karanlığın en zifiri noktasında yaklaşan bir zafer vardır. Filistin'in çocukları direndikçe biz de susmayacağız." ifadelerine yer verildi.