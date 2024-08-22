ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Medya Okuryazarlığı ve Sahte Haberlerle Mücadele Projesi Tamamlandı

ÖNDER İmam Hatipliler Derneğinin, üniversite öğrencileri için üç etapta gerçekleştirdiği "Medya Okuryazarlığı ve Sahte Haberlerle Mücadele Etme Politikaları" projesi kapsamında gerçekleştirdiği eğitimler, İstanbul'daki kapanış programıyla sona erdi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, üniversite öğrencilerine yönelik hayata geçirilen Medya Okuryazarlığı ve Sahte Haberlerle Mücadele Etme Politikaları projesi mayıs ayında Mardin'de yapılan ilk etapla başladı.

Antalya'da temmuzda yapılan ikinci etabın ardından kapanış programı, 20-21 Ağustos'ta İstanbul'da 32 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Türk Gençlik Kulübü (Kuzey Makedonya), Teknoloji Kültür Sanat ve Gençlik Oluşumu Derneği ortaklığında yapılan proje, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından da desteklendi.

"Ayakları yere basan bir yerde durarak bu dengeyi kurmamız gerekiyor"

TÜGVA Genel Merkezi'nde düzenlenen programda katılımcılara hitap eden ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan, dünyanın artık ordularla ve liderlerle değil dijital platformlar ve algoritmalar üzerinden yönetildiğini belirtti.

Bu projenin de gençlere bu gerçeği bilerek karşılaştıkları durumlarla ilgili duruş sergileyebilmeleri amacıyla hazırlandığını kaydeden Ceylan, "Dünyayı yöneten güçlerin ABD'de Donald Trump'ı seçerken 90 milyon kişinin verilerini yöneterek nasıl bir sonuç çıkardığını bütün dünya gördü ama görmezden geldi. Biz küresel güçlerin kendi halklarını bile bu algoritmalarla yönettiğini görüyoruz. Bu noktada daha ayakları yere basan bir yerde durarak bu dengeyi kurmamız gerekiyor." ifadesini kullandı.

Ceylan, gençlerin yaşadığı dijital dünyaya onları hazırlama üzerine bu çalışmayı yaptıklarına vurgu yaptı.

"Çağın vebası"

TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, dezenformasyonun dünyada bugün çok çeşitli boyutta yapıldığına dikkati çekerek, "Bunun örneklerini görmüş bir insan olarak medya okuryazarlığında insanın muhakeme yeteneğiyle bir bilgiyi aldıktan sonra beyninde yorumlaması ve karar vermesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı İstanbul Bölge Müdürü Metin Erol ise dezenformasyonu "çağın vebası" olarak tanımladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"21. yüzyıl gerçeklerin çarpıtıldığı, yalan ile algıların belirlenmeye çalışıldığı bir dönem. Biz bu ortamda hakikati her şeyin üstüne koymalıyız. Yaşananlara kulaklarımızı tıkayıp dilsiz şeytanlar olamayız. 2018 yılında yayımlanan bir araştırmaya göre, Türkiye, dünya üzerinde dezenformasyona en çok maruz kalan ülke oldu. Bu ülkenin yüzde 99'u Müslüman diyoruz ancak bu ülkede üretilen iki haberden birinin yalan olması kabul edilebilir bir şey değil. Adımlarımızı atmaya devam edeceğiz ama kendi sorumluluğumuzun ne olduğunu da unutmayalım. Ferdi düzeyde mücadele yoluna gidelim."

Medya profesyonellerinden dersler

Programda 24 TV moderatörü Zeynep Türkoğlu, "Doğru Habercilik ve Toplumsal Bilinç", dijital içerik üreticisi Adem Metan, "Dijital İletişim ve Temel Dinamikleri", İstanbul Medipol Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. İhsan Eken "Sosyal Medya ve Toplum" konu başlıklarında söz aldı.

Moderatör Betül Soysal Bozdoğan'ın yönettiği "Algı ve Gerçek Arasında Yön Bulma" panelinde ise 24 TV programcısı Esra Elönü, gazeteci Taha Hüseyin Karagöz ve iletişimci yazar Said Ercan konuştu.

ÖNDER Genel Sekreteri Seçkin Koç, Genel Başkan Yardımcısı İslam Şensöz ve Yönetim Kurulu Üyesi Ali Akman'ın da katıldığı program, konuklara hediye takdimi ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.