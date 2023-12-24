ÖNDER Gençlik tarafından düzenlenen Mars Projesi'nin ilk dönemi tamamlandı

ÖNDER Gençlik tarafından gençlerin girişimcilik planlarını hayata geçirmeleri amacıyla yürütülen "Mars Projesi"nin ilk dönemi, öğrencilerin katıldığı "Mars Girişim Zirvesi"yle tamamlandı.

ÖNDER'den yapılan açıklamaya göre, Teknopark İstanbul ve Kuluçka Merkezi Cube Incubation desteğiyle düzenlenen zirve, Teknopark İstanbul Turgut Özel Etkinlik Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Gençlerin girişimcilik planlarını hayata geçirmeleri, inovasyon ve girişimcilik ekosisteminin gelişimine katkıda bulunmaları amacıyla ÖNDER Gençlik tarafından yürütülen Mars Projesi'nde yer alan 250 imam hatip lisesi öğrencisinin katıldığı zirvede, şirket kurucuları ve genç girişimciler tecrübelerini paylaştı.

Programda konuşan ÖNDER Gençlik Başkanı Erkam Salih Büyükdinç, "Finans Genç", "Hukuk Genç", "Mars", " Türkiye'nin Önderleri", "Kılavuz Gemisi" gibi farklı projeler yürüttüklerini aktardı.

Mars Projesi kapsamında lise öğrencilerinden girişimciliğe merak duyanlar ile girişimcilerin bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunduklarını belirten Büyükdinç, "Girişimcilik denince aklımıza hep robotlar, uçaklar, ileri teknolojiler, hemen bazı markalar geliyor ama girişimciliğin içine en küçük ekonomik faaliyeti de sosyal faaliyeti de katabiliriz." değerlendirmesini yaptı.

Teknopark İstanbul Kuluçka Merkezi Müdürü Ahmet Kerim Nalbant da Türkiye'de gençlerin girişimci olmak için çok ciddi bir potansiyel barındırdıklarını, imkan ve fırsatları ne kadar artırılırsa bu potansiyelin o kadar ortaya çıkarılabileceğini kaydetti.

Kuluçka Merkezi'nde gençlerin programa kabul, oryantasyon, mentörlük ve eğitim, performans izleme ve kuluçka puanı gibi aşamalardan geçerek girişimcilik için ilk adımlarını attıklarını aktaran Nalbant, Avrupa'nın en büyük kuluçka merkezinin burada olduğunu ifade etti.

Upily kurucusu Yusuf Yiğit, Kalyon Ajans kurucusu Kemal Bilal Aydın, Macellan kurucu ve yöneticileri Göktürk Yetim ve Melih Turan'ın deneyimlerini paylaştıkları zirvede, ödüllü Kahoot yarışması düzenlendi.

Zirve kapsamında "Fosil Yakıtlara Alternatif Olarak Yeşil Enerji Çözümlerinin Geliştirilmesi" ve "Ulaşım Teknolojilerinde Sürdürülebilirliğin Artırılması ve Toplu Taşımanın Etkinliği" başlıklarında atölyeler düzenlendi.