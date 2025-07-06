ÖNDER Gençlik, 'Mars Projesi' ile 81 Lise Öğrencisine Sertifika Verdi

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği bünyesindeki ÖNDER Gençlik'in "Mars Projesi"nde eğitimi başarıyla tamamlayan 81 lise öğrencisi sertifikalarını aldı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, "İnsan Odaklı Sosyal Girişimcilik ve Kuluçka Merkezi" sloganıyla yürütülen projede bu yıl 5 ilden 90 genç sosyal girişimcilik alanında deneyim kazandı.

Sivas'taki Şemsi Sivasi İl Halk Kütüphanesi'nde projeyi başarıyla tamamlanan 81 genç için sertifika töreni ve kapanış programı düzenlendi.

Programda öğrencilerin sene boyunca gösterdiği başarılar diplomalarla ödüllendirildi. Sene sonu bitirme projelerinin değerlendirilmesi sonucunda yurt dışı ödülleri hak sahiplerine takdim edildi.

AK Parti Sivas Milletvekili Rukiye Genç Toy, programda yaptığı konuşmada, bu projelerin yapılması ve gençlerin her alanda var olmasının umutlarını yeşerttiğini söyledi.

Toy, "Bir gün hepimiz bu görevleri bırakacağız, gelecek gençlerimizle daha da yükselecek. Arkamıza baktığımızda vazifeleri emanet edeceğimiz bir nesil bırakmamız gerekiyor. Güzel ülkemiz Türkiye için daha çok çalışmalı, bölgemiz adına daha güçlü yarınlara çabalamalıyız. Biz mücadeleci bir milletiz, gençlerimize güveniyoruz." dedi.

ÖNDER Genel Başkanvekili Resul Çiftci, sunumların projeye emek veren, üreten ve sorumluluk alan gençlerin kıymetli bir çalışma yaptığını gösterdiğini belirtti.

Gençlerden ümitvar olduklarını dile getiren Çiftci, "Bizim en büyük aidiyetimiz Müslüman kimliğimiz, imam hatipliliğimizdir. İmam hatipli olarak bu projelerde öncülük yapmak en büyük gayemiz olmalı. Mezun olan öğrencilerimizi tebrik ediyorum." diye konuştu.

ÖNDER Genel Sekreteri Seçkin Koç, proje için emek veren öğrencilere ve ailelerine teşekkür ederek, projenin daha çok yere yayılması ve gence ulaşması temennisinde bulundu.

Sivas ÖNDER Başkanı Ahmet İkbal Genç, gençlerin bu projeler ve çalışmalarla birlikte üretmenin, başarmanın ve düşünmenin değerini anladığını kaydederek, böylece iman, ahlak ve gayret üçgeninde ne kadar büyük işlerin yapıldığını gösterdiklerini aktardı.

Projeyle gençlerin kariyer yolculuklarına katkı sunuluyor

Anadolu imam hatip liselerindeki öğrencilere girişimcilik projelerini hayata geçirmek için fırsatlar sunmayı hedefleyen proje 2023'te İstanbul'da 200 gençle hayata geçirildi.

Girişimcilik alanındaki önemli isimlerin ders verdiği gençler bu ekosistem içindeki pek çok kişiyle birebir iletişim kurma fırsatı yakaladı.

İstanbul'dan sonra Samsun, Antalya, Sivas ve Konya'dan yetenek testleriyle seçilen 90 öğrenci, yıl boyunca farklı etkinlikler ve tahlillere iştirak etti.

Gençlere bir yıl boyunca meraklı, araştırmacı, rekabetçi ve sorgulayıcı bir bakış açısı kazandırarak kariyer yolculuklarında önemli bir adım atmalarını hedeflenen proje kapsamında öğrencilerin ufkunu açmak amacıyla uzay konsepti uygulandı.

"Kara delik" bölümünde uzayın bilinmezliklerini çözer gibi stratejiler geliştiren gençler, "kuluçka" bölümünde bilim, teknoloji, sanat ve sosyal alanlarda ilham veren konuşmalarla kendi yörüngelerini çizmeye çalıştı.

Gençler, "Süpernova" bölümünde sanatsal ve kültürel etkinliklerle yeteneklerini keşfederken kendilerini birer astronot gibi geliştirdi.

"Yıldızlararası Buluşmalar" bölümünde ise il gezileri yapan gençler galaksiler arası keşif gibi ufuklarını genişletti.