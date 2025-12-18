Önder Aksakal'dan Kılıçdaroğlu'na "Genel Başkanlık Teklif Ettiği" İddialarına Yanıt: "Bu Tamamen Uydurma ve Yalan Bir Haber"

(TBMM) - Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, CHP'nin 7'inci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na "genel başkanlık teklif ettiği" iddialarına ilişkin, "Sayın Kılıçdaroğlu'nu eşinin geçirdiği ağır bir rahatsızlık nedeniyle ziyaret ettim bu doğru. Bu görüşmemiz sırasında Türkiye'nin ve dünya siyasetinin gelişmeleri çerçevesinde değerlendirmelerimiz de oldu. Ancak Sayın Fatih Atik'in bahsettiği şekilde bir teklif veya buna benzer bir sohbet asla olmadı. Bu tamamen uydurma ve yalan bir haber" dedi.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Aksakal, bütçe görüşmelerine ilişkin şunları söyledi:

"Bu bütçede yatırımlar düşüyor, sosyal güvenlik önlemleri işçi ve işveren lehinde değil, işverenler için prim desteği geçen yıl 5 puandan 4 puana düşürülmüştü, bu yıl da 2 puana düşürülerek diğer desteklerin kaldırması hedefleniyor. Yeni asgari ücretin belirlenmesiyle ve talep kesici önlemlerle birlikte yük daha da ağırlaşacak ve üretim kalitesi düşecek, kayıt dışı ve merdiven altı üretim daha da yaygınlaşacaktır. Buradan Sayın Cumhurbaşkanımıza bir çağrıda bulunmak istiyorum; işverenler için geçen yıl 5 puandan 4 puana düşürülen ve bu yıl da 2 puana indirilecek prim desteği ve diğer indirimleri içeren bu tasarıyı sakın imzalamayın. Kamu İktisadi Teşekkülleri reformları ve alacak tedbirleri de oldukça yetersiz. Bu haliyle dolaylı vergilerin böyle yüksek bir oranda olması zaten çok bozuk olan gelir dağılımını olumsuz etkiler, halk büyümeyi cebinde hissedemez ve büyüme daha önce de belirttiğim gibi hormonlu kalır, dolayısıyla bu haliyle bütçe halka refah sunamaz.

"Asgari ücret düzeyindeki maaş vasıfsız eleman için verilen paradır, bu konuda düzenleme yapın"

Nüfusun yüzde 10'u toplam gelirin yüzde 75.6'sını elde ederken yüzde 90'ı gelirin yüzde 24.4'ünü elde edebiliyor. Bu adaletsiz dağılım eğitim, sağlık, ulaşım, barınma gibi konularda büyük sorunlar çıkarırken nüfus artış hızımızın düşmesinin de en büyük nedeninin bu olduğunu düşünüyoruz. Sayın Maliye ve Hazine Bakanımıza hatırlatmak isterim ki gelir adaletsizliğinde Avrupa'da birinci sıradayız. Daha 3- 4 sene önce nüfusun yüzde 10'u gelirin yüzde 65 - 66'sına sahipti, uygulanan Nas politikası ve sonrasındaki yüksek faizli carry trade uygulamaları bu sonucun göstergesidir. Asgari ücretin belirlenmesi konusunda sorun rakam belirleme düzleminde değerlendiriliyor. Oysa sorun sistemdedir. Hep söyleyegeldik ve söylemeye de devam edeceğiz; asgari ücret düzeyindeki maaş vasıfsız eleman için verilen paradır. Oysa hangi iş kolunda olursa olsun bir kişi en çok 3 yıl vasıfsızlık özelliğini kullanabilir. O süreden sonra çalıştığı iş kolunda artık vasıflı bir elemandır ve asgari ücretle çalıştırılmamalıdır. Buradan Sayın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımıza da seslenmek isterim, bu konuda hazırlanacak bir kanun tasarısını Meclise getirin, bu uygulama hayata geçirilsin hem işçi hem devlet, hem de oluşan kaynakla yaratılacak teşvikle işveren rahatlasın.

"Kim buna tevessül ederse yanlış yapar"

Aksakal, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu çalışmalarına ilişkin de şunları kaydetti:

"Son günlerde DEM Parti'nin İmralı Heyeti adı altında kurumsallaştırılan bir yapısının bir takım siyasi parti ziyaretleriyle terör örgütünün bölücü ve ayrılıkçı talepleri topluma kanıksatılmaya çalışılıyor. Bu kapsamda gerçekleştirdikleri MHP ziyaretleri sonrasında Sayın Bahçeli'nin, Sayın Pervin Buldan tarafından ifade edilen 'sürecin ikinci aşamasına geçilmiştir' şeklindeki açıklamalarına altına imza atabilecek kadar cevaz vermesi hadisenin belirsizliğini güçlendirmekten başka bir işe yaramayacağını da söylemek isterim. Bu nasıl bir yaklaşımdır? Henüz birinci aşama olarak tanımlanan kriterler gerçekleşmemişken böyle bir yaklaşıma anlam yüklemenin zorluğu bir yana, Sayın Cumhurbaşkanı bu görüşlere de katılmakta mıdır anlamak mümkün değil. Bir taraftan çizilen çerçeve, diğer taraftan da terör örgütünün silahlarının tümünü teslim ettiğini teyit edecek resmi bir çalışmanın sonuçları en azından var olan komisyon gündeminde değerlendirilmeden bu gibi açıklamaların yapılıyor olması akıllara Sayın Cumhurbaşkanımızı boşa düşürme gayretleri mi var sorusunu getirmektedir. Kim buna tevessül ederse yanlış yapar."

"Sayın Kılıçdaroğlu'nu eşinin geçirdiği ağır bir rahatsızlık nedeniyle ziyaret ettim"

Aksakal, Kemal Kılıçdaroğlu'na "genel başkanlık teklif ettiği" iddialarına da yanıt verdi. Aksakal, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Kılıçdaroğlu'nu eşinin geçirdiği ağır bir rahatsızlık nedeniyle ziyaret ettim bu doğru. Bu görüşmemiz sırasında Türkiye'nin ve dünya siyasetinin gelişmeleri çerçevesinde değerlendirmelerimiz de oldu. Ancak Sayın Fatih Atik'in bahsettiği şekilde bir teklif veya buna benzer bir sohbet asla olmadı. Bu tamamen uydurma ve yalan bir haber. Bu konuda olayların gerçek boyutunu birinci muhattaplarıyla teyit etmeden sadece tahminlerle bilgi yaymak dezenformasyondur. Türkiye'de siyaset çok büyük olaylara gebe. DSP, Türkiye siyasetinde 40 yıllık geçmişiyle devletin, vatanın birliliği konusunda ve dürüst siyasetin kurgulanması konusunda rüştünü ispat etmiş bir partidir. Önümüzdeki süreçte Türkiye'nin siyasette normal zeminine oturması konusunda üzerine düşenleri de yapacaktır."