Önder Aksakal'dan 19 Mayıs Mesajı: 'Türk Gençliği Dimdik Ayaktadır'

Önder Aksakal'dan 19 Mayıs Mesajı: 'Türk Gençliği Dimdik Ayaktadır'
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DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Türk gençliğinin bağımsızlık mücadelesinin simgesi olduğuna vurgu yaptı.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, "Büyük Atatürk'ün Cumhuriyetimizi emanet ettiği asil Türk gençliği ilk günkü iradesiyle karşılarında dimdik ayaktadır ve Türkiye Cumhuriyeti ilelebet yaşayacaktır." ifadesini kullandı.

Aksakal, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, küresel emperyalist işgalden kurtuluşun ilk adımının 106 yıl önce Samsun'da atıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve istiklal mücadelesindeki yol arkadaşları, çıktıkları bu kutlu yolda vatan topraklarının her bir karışına büyük zaferlerin kilometre taşlarını döşedi. 19 Mayıs 1919'da yakılan özgürlük ve tam bağımsızlık meşalesi asil Türk milletinin her bir ferdinin inançlı ve kararlı duruşuyla bugün de yanmaya devam ediyor. Bugün bölgemizde ve coğrafyamızda dahili işbirlikçileri ile birlikte farklı stratejiler kurgulayarak 106 yıl öncesinin intikamını almaya çalışanlar iyi bilmelidir ki büyük Atatürk'ün Cumhuriyetimizi emanet ettiği asil Türk gençliği ilk günkü iradesiyle karşılarında dimdik ayaktadır ve Türkiye Cumhuriyeti ilelebet yaşayacaktır. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun."

Kaynak: AA / Buğrahan Ayhan - Güncel
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