Önder Aksakal, Atatürk'ü 87. Dönümünde Andı
DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Cumhuriyet'in Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 87. yılında anarak, Türkiye Cumhuriyeti'nin değerlerine sahip çıkacaklarını ifade etti.
DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, vefatının 87. yılında Cumhuriyet'in Kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü andı.
Aksakal, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, şunları kaydetti:
"Aramızdan ayrılışının 87. yılında Cumhuriyetimizin Kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü sonsuz saygı, minnet ve özlemle anıyoruz. Emanetin olan laik, demokratik ve sosyal hukuk devleti Türkiye Cumhuriyeti, özgürlük, adalet ve emek değerlerinin en yükseğine taşınacaktır."
Kaynak: AA / Eylül Aşkın Akçay - Güncel