Önder Aksakal, Atatürk'ü 87. Dönümünde Andı

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, vefatının 87. yılında Cumhuriyet'in Kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü andı.

Aksakal, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, şunları kaydetti:

"Aramızdan ayrılışının 87. yılında Cumhuriyetimizin Kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü sonsuz saygı, minnet ve özlemle anıyoruz. Emanetin olan laik, demokratik ve sosyal hukuk devleti Türkiye Cumhuriyeti, özgürlük, adalet ve emek değerlerinin en yükseğine taşınacaktır."