Öncü Spor Kulübü 10. Genel Kurulunu Gerçekleştirdi

ÖNDER İmam Hatipliler Derneğine bağlı faaliyet gösteren Öncü Spor Kulübünün 10. Genel Kurulu düzenlendi.

Ataköy Uluslararası Gençlik Merkezi'ndeki genel kurulda konuşan ÖNDER Başkanı Abdullah Ceylan, kulübün imam hatip okullarında gençlere hizmet etmek için kurulduğunu söyledi.

Ceylan, kulübün sporcu yetiştirmek gayesiyle hareket ettiğini dile getirerek, "Milli ve manevi değerlere sahip, ahlaklı nesiller yetiştirme mücadelesinde olan, çift kanatlı sporcular yetiştirmek için mücadele eden bir kulübümüz var. Bugün 15 farklı branşta yüzlerce lisanlı sporcusuyla ve geçmişte de yetiştirdiği sporcularıyla belki de Türkiye'de en büyük spor kulüplerinde biri olmaya aday noktada. Türkiye Yüzyılı'nda, imam hatip okullarımızda yetişen sporcularımız artık olimpiyatlarda yarışan, dünya şampiyonu olan ve bu alanları domino eden gençler olsunlar istiyoruz." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin dört bir yanına yayılan 39 spor imam hatip lisesi olduğunu aktaran Ceylan, buralarda farklı branşlarda sporcular yetiştiğini kaydetti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Veli Ozan Çakır ise Öncü Spor Kulübünün son yıllarda güzel işlere imza attığını dile getirdi.

Çakır, milli ve manevi değerlere sahip ahlaklı sporcular arttığı için mutlu olduklarını anlatarak, "Ülkemizin son 20 yıl içerisinde gerçekleştirdiği işlerle birlikte sporda çok ciddi adımlar attık. Aynı zamanda sporcu bir Cumhurbaşkanımız var. Sporu seven, önemseyen ve destekleyen bir lidere sahip olmak da bizim gibi spor bürokratları için önemli bir şans." diye konuştu.

"Gençlik, bu ülkenin en kıymetli sermayesi"

Öncü Spor Kulübü Başkanı Hüseyin Kara da sporu insanın kendini tanıdığı, ahlakını inşa ettiği, kardeşliği tattığı bir alan olarak gördüklerini söyledi.

Bir karakter okulu olarak kulübü inşa ettiklerine dikkati çeken Kara, "Bizim için her sporcu kazanılan bir madalya değil bir duruş ve bilinç demektir. Gençlik, bu ülkenin en kıymetli sermayesidir. Spor ise bu gençliğe ulaşmanın en doğal, en sahici yollarından biridir. Yeni dönemde daha çok gence ulaşacağız." dedi.

Öncü Spor Kulübünün 10. Genel Kurulu'nda faaliyet raporu, denetleme raporu ve mali rapor kurul üyeleri tarafından kabul edildi.

Tahmini bütçenin görüşüldüğü, tüzük değişiklikleriyle beraber yönetim ve denetim kurulu üyelerinin seçiminin yapıldığı genel kurula Türkiye Gençlik STK'ları Platformu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Haydar Ustaosmanoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay, sporcular ve öğrenciler de katıldı.