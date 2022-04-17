ÖNCE SALDIRMAYA ÇALIŞTI, SONRA DARBEDİLDİ

MURATPAŞA, ANTALYA (DHA) - ANTALYA'da çöp kamyonunun şoförüne saldırmaya çalışan kişinin çevredekiler tarafından darbedildiği anlar cep telefonu ile kaydedildi. Olay, Muratpaşa ilçesi Recep Peker Caddesi üzerinde meydana geldi. Kimliği öğrenilemeyen bir kişi, trafikte seyir halinde olduğu sırada Muratpaşa Belediyesi'ne ait çöp toplama kamyonunun şoförüne saldırmaya çalıştı. Olay anı çevredekiler tarafından cep telefonu ile anbean görüntülendi. Görüntülerde kimliği belirsiz kişinin önce kamyonun kapısına vurduğu, ardından dikiz aynasını kırmaya çalıştığı, çevredekilerin ise saldırganı tutmaya çalıştığı görülüyor.

Görüntünün devamında saldırganın çevredeki kalabalık grubun arasında kalarak yumrukların hedefi olduğu, aldığı darbelerin ardından yerde yatarken çevredeki iş yeri sahibi tarafından kaldırılarak iş yerine götürdüğü görülüyor. Görüntülerde aynı zamanda kalabalığın kavgayı ayırmak yerine, cep telefonu ile olayı kaydettiği görülüyor.