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ÖNCE OY KULLANMAYA SONRA DÜĞÜNE

ÖNCE OY KULLANMAYA SONRA DÜĞÜNE

Güncel Haberler

TÜRKİYE genelinde oy kullanma işlemi devam ederken, Sultangazi'de düğün öncesi gelin ve damat oy kullanmaya geldi.

TÜRKİYE genelinde oy kullanma işlemi devam ederken, Sultangazi'de düğün öncesi gelin ve damat oy kullanmaya geldi. Çift oyunu kullandıktan sonra düğün için okuldan ayrıldı.

Sultangazi'de Bahattin Yıldız Anadolu Lisesi'nde oy kullanmaya gelenler arasında Hilal Çelik ve Metin Ağaç çifti herkesin dikkatini çekti. Gelinlik ve damatlıkla okula gelen çift, oylarını kullandıktan sonra okuldan ayrıldı.

Görüntü dökümü:

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-Gelin ve damadın okuldan çıkışı

-Genel ve detay görüntüler


- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Bahattin Yıldız Anadolu Lisesi Sultangazi Güncel Haberler

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