ÖNCE OTOMOBİLE SONRA REFÜJE ÇARPIP TAKLA ATTI 2 YARALI

DÜZCE'de, aynı istikamette ilerleyen otomobile çarptıktan sonra refüje çıkan otomobilin takla atması sonucu anne ve oğlu yaralandı.

Kaza öğle saatlerinde, D-100 yolu Çerkez Taşköprü mevkisinde meydana geldi. İstanbul istikametine gitmekte olan Uğur Özdemir idaresindeki 41 ET 564 plakalı otomobil, aynı istikamette ilerleyen Arif Gelir idaresindeki 81 ABA 108 plakalı otomobile yandan çarptı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, orta refüje çarptıktan sonra takla attı. Araç ters dönerken, otomobil sürücüsü Uğur Özdemir ile annesi Ayşe Özdemir yaralandı. Yaralanan iki kişi itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılırken, sağlık ekibi müdahalede bulundu. Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan anne ve oğlu tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Bu sırada, diğer araçta yolcu olarak bulunanlar ise kazanın şoku ile dakikalarca ağladı.