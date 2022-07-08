ÖNCE KURBAN, SONRA TATİL

KURBAN Bayramı tatilinin dokuz güne çıkartılmasıyla, hem sahiller hem de kültür turlarına yoğun ilgi oluşurken, tatil planlamaları ise ağırlıklı olarak önce kurban kesimi ve aile ziyareti, ardından 5 günü bulan sahil veya kültür turu tatilleri şeklinde oluştu.

Dokuz günlük Kurban Bayramı tatilinde Ege ve Akdeniz bölgelerinde sahiller başta olmak üzere, kültür turlarıyla birlikte yoğun seyahat hareketliliği oluştu. Touristica Yönetim Kurulu Başkanı Burak Tonbul, tatilin 9 güne çıkartılmasının hem turizmciler, hem de tatilcilerin avantajına olduğunu söyledi.

ÖNCE KURBAN VE BAYRAMLAŞMA, SONRA TATİL

Tonbul, 'Çünkü Kurban Bayramı diğerlerinden farklı olarak kurban kesiminin yapıldığı, büyüklerin ziyaret edildiği, ailelerin biraraya geldiği ve sonrasında tatile zaman ayrılan bir bayram özelliği taşıyor. Bu sebeple 9 günlük bayram tatilinde insanlar hem dini görevlerini yerine getirebilecek, hem ailelerini ziyaret edebilecek, hem de üzerine 3-5 gün de olsa bir tatil yapma fırsatı elde edecek. Bunun sonucunda da tabi ki ciddi bir hareketlilik oluştu dedi.

SAHİLLER VE KÜLTÜR TURLARINA YOĞUN İLGİ

Şu anda sahillerde özellikle Ege Bölgesi başta olmak üzere, Antalya'da Alanya, Belek, Kemer, Lara gibi bölgelerde ciddi iç pazar yoğunluğu gözlemlediklerini anlatan Tonbul, 'Tabi sadece deniz, güneş, kum tatili aranmıyor. Rezervasyonların detayına baktığımızda, çok ciddi kültür turu talebi de var. Türk tüketiciler kültür turlarımıza da ciddi manada değer vererek bayram tatilini geçirmek istiyor. Şu anda öne çıkan Karadeniz, GAP bölgesi ve Antalya-Fethiye arasındaki Likya turları en çok satılan, tercih edilen kültür turları. Daha çok 4-5 günlük paket turlar rağbet görüyor dedi.

ERKEN REZERVASYON YAPTIRANLAR KAZANÇLI ÇIKTI

Şu andaki talepten memnun olduklarını açıklayan Tonbul, erken rezervasyonun önemine ise şöyle dikkat çekti

'Tatilini önceden planlayıp, çok daha evvel erken rezervasyon indirimlerinden yararlanmış Türk misafirlerimizle, tatil kararını son dakikaya bırakmış Türk misafirlerimizin ödedikleri arasında çok ciddi fark var. Tabi ki sadece erken rezervasyon indiriminin getirdiği fark değil bu, enflasyonun da yarattığı etkiyle tesislerdeki fiyatlar ciddi oranda arttı. Maalesef son dakikaya bırakılan planlarda da ödenen faturaların karşılığı erken rezervasyona göre ciddi manada artmış durumda.

2 - 2.5 KAT FİYAT FARKI OLUŞTU

Erken rezervasyon kampanyalarında minimum yüzde 50 indirim fırsatları sunulduğunu da hatırlan Tonbul, 'Bu indirimler şu anda ortada yok. Üzerine bir de fiyatların bu oranda arttığını varsayarsak, neredeyse 2- 2.5 kat bu seneki erken rezervasyon dönemine göre arttığını söyleyebilirim. Ben bir turizm profesyoneli dolarak Türk turistlere önümüzdeki yıl erken rezervasyon kampanyalarını mutlaka değerlendirmelerini tavsiye ediyorum diye konuştu.

TÜKETİCİNİN LEHİNE BİR DURUM

Erken rezervasyonun hiçbir zaman tüketicinin aleyhine olmadığını söyleyen Tonbul, 'Aksine lehine bir durum. Özellikle verdiğimiz iptal imkanlarıyla konaklamalarına 3 gün kala rezervasyonlarını iptal edip, iadelerini anında yapıyoruz. Burada dikkat etmeleri gereken husus kimden tatil aldıklarını, özellikle güvenilir firmalardan tatil konaklamalarını almalarını erken rezervasyondan yararlanmak ve ödediklerini riske etmemek için önemle tavsiye ederim dedi.

9 GÜN TATİL İHTİYACI İÇİN FIRSATA DÖNÜŞTÜ

Burak Tonbul, bu yıl insanların gerek pandemide çok sıkılmış olması, gerek okul döneminin sona ermiş olması sebepleriyle bu uzun tatilin denk geldiği dönemi, tatil ihtiyacını gidermek için fırsata dönüştürdüğünü dile getirdi. Tonbul, 'Bu sebeple yoğun hareketlilik olacağını öngörüyorum, bu aldığımız rezervasyon veya sorgulamadan da görülüyor, ciddi bir hareketlilik öngörüyorum diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel