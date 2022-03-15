Önce hayata, sonra hastalarına, 14 Mart'ta da çok sevdiği müziğe döndü

Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi Uzmanı Dr. Selçuk Köse, pandeminin ilk günlerinde koronavirüse yakalandı. Değil aşı, henüz nasıl bir tedavi uygulanacağı, hastalığın nasıl seyredeceğinin bile bilinmediği o korkutucu günlerde, kendi servisinde tedavi altına alınan Dr. Köse, birkaç gün içinde daha da ağırlaşınca yoğun bakıma kaldırıldı ve entübe edildi. Yoğun bakımdayken 6 dakika kalbi durdu, mide kanaması geçirdi, virüs beyninde dahi tutuluma neden oldu. Meslektaşlarının inanılmaz çabalarıyla yeniden hayata döndürülen Dr. Köse, adeta "tıbbın mucizesi" olarak 45 gün sonra hastaneden sağ salim taburcu oldu. Hastalığın etkileri yüzünden 28 yıldır bir gün bile ara vermediği mesleğinden, tam 4 ay uzak kaldı. Ameliyatlara neredeyse bir yıl sonra başlayabildi; şimdi, o kötü günlerin ikinci yıl dönümünde, "başaramam" dediği bir şeyi daha başardı ve çok sevdiği müzik hayatına geri döndü. Meslektaşlarıyla kurdukları "Ayda1Detoks" grubu ile iki yıl sonra ilk kez, tam da 14 Mart Tıp Bayramı'nda ünlü komedyen Ata Demirer ile aynı sahneyi paylaştılar.

"ARKADAŞLARIM YENİDEN ÇALALIM DEİDKLERİNDE YAPAMAM DEMİŞTİM"

"BENİ MESLEKTAŞLARIM HAYATA DÖNDÜRDÜ"

ÇATAL KAŞIK DAHİ TUTAMADIĞI GÜNLERDEN KONSER SAHNESİNE

"O OLMADIĞI İÇİN 2 YIL SAHNE ALMADIK"