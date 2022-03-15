ÖNCE HAYATA, SONRA HASTALARINA, 14 MART'TA DA ÇOK SEVDİĞİ MÜZİĞE DÖNDÜ

SELÇUK, İZMİR (DHA) - Kalbi durdu, entübe oldu, koronavirüsü yendi... Göğüs Cerrahi Uzmanı Dr. Selçuk Köse, aylarca süren fizyoterapilerin ardından önce ameliyatlara başladı.

- Selçuk Köse, 2 yıl sonra tam da 14 Mart Tıp Bayramı'nda, ünlü komedyen Ata Demirer ile aynı sahneyi paylaşarak konser verdi.

Özlem YURTÇU KARABULUT, Özgür KUMANOVALI/ İstanbul, - KORONAVİRÜSE yakalanan ilk vakalardandı. Henüz aşının, hatta tedavinin dahi olmadığı günlerde kendi hastanesine yatırıldı, entübe edildi. Yoğun bakımdayken mide kanaması geçirdi, 6 dakika kalbi durdu, hayata yeniden döndürüldü. Meslektaşlarının çabasıyla 45 günlük Kovid savaşından zaferle çıktı ama aylarca ameliyat yapamadı, çok sevdiği gitarını eline dahi alamadı. "Değil gitar çalmak, çatal kaşık dahi tutamıyordum" diyen Göğüs Cerrahi Uzmanı Dr. Selçuk Köse, aylarca süren fizyoterapilerin ardından önce ameliyatlara başladı. 2 yıl sonra tam da 14 Mart Tıp Bayramı'nda, ünlü komedyen Ata Demirer ile aynı sahneyi paylaşarak grubu "Ayda1Detoks" ile beraber, müthiş bir konser verdi.

"ARKADAŞLARIM YENİDEN ÇALALIM DEİDKLERİNDE YAPAMAM DEMİŞTİM"

"BENİ MESLEKTAŞLARIM HAYATA DÖNDÜRDÜ"

ÇATAL KAŞIK DAHİ TUTAMADIĞI GÜNLERDEN KONSER SAHNESİNE

"O OLMADIĞI İÇİN 2 YIL SAHNE ALMADIK"

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Demirören Haber Ajansı / Güncel