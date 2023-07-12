Bursa'da önce evini sonra ormanlık alanı ateşe veren Ali Öner tutuklandı. Olay, dün gece merkez Osmangazi ilçesi Gündoğdu Köyü'nde meydana geldi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, engebeli arazi nedeniyle yangına itfaiye ekiplerinin yanı sıra Orman Bölge Müdürlüğü'nün arasözleri de katıldı. Çam ormanları ve koruluk alandaki 5-6 farklı noktada çıkan yangın itfaiye ve orman bölge müdürlüğü ekiplerinin müdahalesi sonucu kısa sürede söndürüldü. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan Öner, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Önce evini, sonra ormanı yakan şahıs tutuklandı

BURSA - Bursa'da önce evini sonra ormanlık alanı ateşe veren Ali Öner tutuklandı.

Olay, dün gece merkez Osmangazi ilçesi Gündoğdu Köyü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1 ay önce evini yakan Ali Öner (35), son olarak da ormanı ateşe verdi. Bölgeden yükselen dumanları gören çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, engebeli arazi nedeniyle yangına itfaiye ekiplerinin yanı sıra Orman Bölge Müdürlüğü'nün arasözleri de katıldı.

Çam ormanları ve koruluk alandaki 5-6 farklı noktada çıkan yangın itfaiye ve orman bölge müdürlüğü ekiplerinin müdahalesi sonucu kısa sürede söndürüldü. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan Öner, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.