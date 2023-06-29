Tokat'ta bir şahıs aralarında sorun olan kişiyi önce sırtından bıçakla yaraladı ardından av tüfeğiyle vurdu. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Önce bıçakla yaralandı, ardından av tüfeğiyle vurdu

TOKAT - Tokat'ta bir şahıs aralarında sorun olan kişiyi önce sırtından bıçakla yaraladı ardından av tüfeğiyle vurdu.

Edinilen bilgilere göre; Olay, sabah saatlerinde Tokat otogarında gerçekleşti. İddiaya göre; aralarında husumet bulunan M.K.E isimli şahıs özel bir şehirlerarası otobüs firmasında çalışan D.Ş.isimli şahsı arkasından bıçakladı. D.Ş. ardından M.K.E isimli şahsa av tüfeğiyle ateş etti. D.Ş. vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. M.K.E. daha sonra bir otomobille olay yerinden uzaklaştı. Olay yerinde bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından D.Ş. Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. D.Ş' nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, M.K.E.'nin kullandığı 09 AR 910 Fiat marka aracı bulurken olayla ilgili inceleme devam ediyor.