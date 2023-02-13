Üye Girişi
Haberi Paylaş

Onarımının ardından Hatay Havalimanı'ndan kalkan THY uçağı İstanbul Havalimanı'na indi

Güncel Haberler

Onarımının ardından Hatay Havalimanı'ndan kalkan THY uçağı İstanbul Havalimanı'na indi

Onarımının ardından Hatay Havalimanı'ndan hareket eden Türk Hava Yolları'nın (THY) "TK 6946" sefer sayılı uçağı İstanbul Havalimanı'na indi.

Onarımının ardından Hatay Havalimanı'ndan hareket eden Türk Hava Yolları'nın (THY) "TK 6946" sefer sayılı uçağı İstanbul Havalimanı'na indi.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle hasar görmesinin ardından onarılan Hatay Havalimanı'ndaki piste iniş yapan THY uçağı, dönüş yolcularını aldı.

Hatay Havalimanı'ndan 91 yolcusuyla hareket eden "TK 6946" sefer sayılı uçak, saat 02.04'te bazı depremzedeler ve değişim yapan arama kurtarma personeliyle İstanbul Havalimanı'na indi.

Türk Hava Yolları'nın uçağı, depremden sonra onarılan Hatay Havalimanı'ndan ilk yolcularını almak için İstanbul Havalimanı'ndan dün akşam saatlerinde havalanmıştı.

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel

İstanbul Havalimanı Türk Hava Yolları Hatay Havalimanı Kahramanmaraş Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title