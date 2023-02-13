Onarımının ardından Hatay Havalimanı'ndan kalkan THY uçağı İstanbul Havalimanı'na indi Güncel Haberler Onarımının ardından Hatay Havalimanı'ndan hareket eden Türk Hava Yolları'nın (THY) "TK 6946" sefer sayılı uçağı İstanbul Havalimanı'na indi. Onarımının ardından Hatay Havalimanı'ndan hareket eden Türk Hava Yolları'nın (THY) "TK 6946" sefer sayılı uçağı İstanbul Havalimanı'na indi. "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle hasar görmesinin ardından onarılan Hatay Havalimanı'ndaki piste iniş yapan THY uçağı, dönüş yolcularını aldı. Hatay Havalimanı'ndan 91 yolcusuyla hareket eden "TK 6946" sefer sayılı uçak, saat 02.04'te bazı depremzedeler ve değişim yapan arama kurtarma personeliyle İstanbul Havalimanı'na indi. Türk Hava Yolları'nın uçağı, depremden sonra onarılan Hatay Havalimanı'ndan ilk yolcularını almak için İstanbul Havalimanı'ndan dün akşam saatlerinde havalanmıştı. Güncel Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür İstanbul Havalimanı Türk Hava Yolları Hatay Havalimanı Kahramanmaraş Güncel Haberler

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