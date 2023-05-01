On binlerce Güney Sudanlı mülteci, Sudan'dan kaçarak ülkesine döndü

Birleşmiş Milletler (BM), Sudan'daki çatışmalar sonrası on binlerce Güney Sudanlı mültecinin ülkesine geri döndüğünü bildirdi.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliğinden yapılan açıklamaya göre, ülkesindeki şiddet ve ekonomik zorluklardan kaçarak Sudan'a giden on binlerce Güney Sudanlı yeniden ülkesine döndü.

BM ajansları, iki ülke arasındaki sınır kapılarına yığılan mültecilere acil yardım paketleri ulaştırmayı sürdürüyor.

Sudan'ı terk eden mülteciler arasında Eritre ve Etiyopyalıların da olduğu aktarıldı.

Komşu ülkelerden 1 milyondan fazla mülteciye ev sahipliği yapan Sudan'da mültecilerin yüzde 70'ini Güney Sudanlılar oluşturuyordu.

Sudan'da ordu ile HDK arasında çatışma

Sudan'ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Ordu ile HDK arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık, sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan Sağlık Bakanlığı, çatışmalarda 528 kişinin öldüğünü, 4 bin 599 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Sudan ordusu ve HDK, bu gece yarısından itibaren insani ateşkesi 72 saat daha uzattıklarını açıklamıştı.