Üye Girişi
Haberler

Omurilik Yaralanması Geçiren Genç Kök Hücre Tedavisiyle İyileşti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'da geçirdiği kaza sonucu omuriliği zedelenen ve yürüme yetisini büyük oranda kaybeden 21 yaşındaki Şevval Kaya, vücudundaki kapanmayan yaralardan kök hücre tedavisiyle kurtuldu.

Erzurum'da geçirdiği kaza sonucu omuriliği zedelenen ve yürüme yetisini büyük oranda kaybeden 21 yaşındaki Şevval Kaya, vücudundaki kapanmayan yaralardan kök hücre tedavisiyle kurtuldu.

Yaklaşık 5 yıl önce dengesini kaybederek yüksekten düşen Kaya, omuriliği zedelendiği için yürüme yetisini kısmen kaybetti.

Yeniden ayağa kalkmak için mücadele veren Kaya, birçok tedavi yöntemine de başvurdu.

Bu süreçte ayakları ve bacaklarında yaralar oluşan Kaya, hem bunlardan kurtulmak hem de yeniden ayağa kalkabilmek için Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Algoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Haktan Karaman ile görüştü.

Kaya'ya martta köy hücre tedavisi uygulanmaya başlandı. Tedaviye kısa sürede yanıt veren Kaya, geçmeyen yaralarından 2 ayda kurtuldu. Desteksiz yürümek isteyen Kaya'nın bacaklarında da his artışı yaşandı. İki seans tedavi gören Kaya'ya, 2 ay sonra üçüncü seans kök hücre tedavisi uygulanacak.

Şevval Kaya, AA muhabirine, vücudundaki yaraların iyileştiğini görünce mutlu olduğunu söyleyerek, "3 senedir iyileşmeyen yaralarım vardı. Onlar bayağı iyileşti, yürümemde de gelişme oldu. Desteksiz daha uzun süre kendi başıma yürüyebiliyorum." dedi.

"Kök hücre tedavisinde amaç ölmemiş hücreleri onarabilmek"

Prof. Dr. Haktan Karaman da kök hücre tedavisinde ilerleyen aşamalarda, bugün tıpta tedavisi bulunmayan birçok hastalığın tamamen ya da büyük oranda tedavi şansı olacağını belirtti.

Bu konuda çok yaygın araştırmalar yapıldığına işaret eden Karaman, şöyle konuştu:

"Kökenimiz aslında kök hücreden oluşuyor. Döllenmiş yumurtadan oluşuyoruz. Döllenmiş yumurta en ana kök hücredir. Şu an yetişkin bir insanın vücudunda bulunan 37 trilyon hücre bir tane hücreden oluşuyor. Demek ki bu hücrenin yapamayacağı bir şey yoktur. Sadece bizim onu iyi organize etmemiz ve bunun yeteneklerini nasıl gerçekleştirdiğini keşfetmemiz gerekiyor."

Karaman, omurilik yaralanmasında, sinir hücrelerinin ölümüyle sonuçlanan ağır hasarlar ortaya çıkabildiğini vurgulayarak, "Kök hücre tedavisinde amaç ölmemiş hücreleri onarabilmek." ifadesini kullandı.

Kaya için planlanan üç seans sonunda iyileşme periyodunu takip edeceklerini dile getiren Karaman, "Bir yıl sonra yeniden görüşeceğiz ve esas o zaman tedavinin Şevval üzerindeki neticesini daha iyi yorumlama şansına sahip olacağız. Bir yıl sonraki duruma göre yeni rotamızı belirleyeceğiz. İstediğimiz düzeyde bir etki elde etmişsek bu bizi çok memnun edecek." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

Erzurum Sağlık Güncel Haberler

İsrail vahşetinin durması artık an meselesi! Blinken, uçağa biner binmez Bakan Fidan'ı aradı

İsrail vahşetinin durması artık an meselesi! Blinken, uçağa biner binmez Bakan Fidan'ı aradı

 Jose Mourinho'nun ilk talebi ortaya çıktı: Kimseyi satmayın, herkesi görmek istiyorum

Jose Mourinho'nun ilk talebi ortaya çıktı: Kimseyi satmayın, herkesi görmek istiyorum

 Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü dudak dudağa görüntülendi

Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü dudak dudağa görüntülendi

Bakmadan Geçme

1 HAZİRAN TV YAYIN AKIŞI: Bugün hangi diziler var? KANAL D, SHOW TV, STAR TV, ATV, TV8, NOW LGS sınavı kaç dakika? LGS sınavı saat kaçta başlıyor, saat kaçta bitiyor? İşte 2024 LGS sınav süresi! WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ? Whatsapp'ta sorun mu var, neden açılmıyor? 1 Haziran Cumartesi Whatsapp neden yüklenmiyor, kasıyor? Yasemin Kay Allen ile Erdal Kaya ayrıldı mı? Yasemin Kay Allen ile Erdal Kaya neden ayrıldı? Cumartesi günleri noter açık mı? Cumartesi günleri noterler saat kaça kadar açık, kaçta kapanıyor? 1 HAZİRAN BİM AKTÜEL YENİ GELEN ÜRÜNLER! Bu hafta BİM'de neler var, hangi ürünler geldi? Özer Çiller öldü mü? Özer Çiller kimdir, nerden öldü? Tansu Çiller'in eşi Özer Çiller öldü mü? Askerlik kaldırılacak mı? Zorunlu askerlik kaldırılıyor mu, neden? Bakan Güler, tartışmalara noktayı koydu! 1 Haziran hangi burç? 1 Haziran'da doğanlar hangi burç oluyor? 1 Haziran tarihi hangi burç olur? KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN 2024? Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor, bitiyor? LGS hangi gün, ne zaman yapılacak? LGS sınavı hangi tarihte uygulanacak? İşte 2024 LGS sınavı tarihi! Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 1 Haziran Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Okulların Kapanmasına Kaç Gün Kaldı (SAYAÇ)? 1 Haziran Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? Dün gece deprem oldu mu? İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? 1 Haziran dün gece deprem mi oldu? LGS kaçta başlıyor kaçta bitiyor? LGS sınavı kaç dakika, kaç saat sürecek? İşte 2024 LGS detayları!
1 ton domuz eti ele geçirildi! Yakalanmasalar vatandaşa yedireceklerdi

1 ton domuz eti ele geçirildi! Yakalanmasalar vatandaşa yedireceklerdi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title