"Ömür Akkor Resim Koleksiyonu Sergisi" Üsküdar'da sanatseverlerle buluşacak Şef ve yazar Ömür Akkor'un koleksiyonundan seçilen eserlerin yer alacağı resim sergisi İstanbulluların beğenisine sunulacak. Şef ve yazar Ömür Akkor'un koleksiyonundan seçilen eserlerin yer alacağı resim sergisi İstanbulluların beğenisine sunulacak. Üsküdar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, "Ömür Akkor Resim Koleksiyonu Sergisi" Nevmekan Sahil Galeri'de yarın kapılarını açacak. Akkor'un Anadolu'nun farklı lezzetlerinden ilham alarak şekillendirdiği eserlerin yer alacağı sergi, 22 Ağustos'a kadar ziyaret edilebilecek. AA / Ahmet Esad Şani - Güncel Ömür Akkor Üsküdar Güncel Haberler

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