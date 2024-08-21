Üye Girişi
Haberler

OMÜ ve Samsun Büyükşehir Belediyesi, Havza'da tarım ve hayvancılık verimliliğini artırmak için toplantı düzenledi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ve Samsun Büyükşehir Belediyesi, Havza Ziraat Odasında tarım ve hayvancılık alanında verimliliği artırmak için bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda, Havza'nın tarımsal ve hayvansal varlığı, yapılan çalışmalar ve hayata geçirilecek projeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ve Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından tarım ve hayvancılık alanında verimliliğin artırılmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Havza Ziraat Odasında toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıda, Havza'nın tarımsal ve havyan varlığı, verimliliğin artırılmasına yönelik yapılan çalışmalar ve hayata geçirilmesi planlanan projeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

OMÜ Bafra Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sebahattin Albayrak, Samsun ve ilçelerinde öne çıkan ürünlerine yönelik araştırma yaptıklarını belirterek, "Havza, Samsun'un tarımsal üretimde önemli bir yere sahip ilçelerinden biri. Bu bölgede hayata geçirmeyi planladığımız proje ile tarım ve hayvancılık alanında önemli katkılar sunmayı hedefliyoruz. Ziraat Odası ile gerçekleştirdiğimiz bu görüşme, bölgeye özgü tarımsal ürünler ve hayvancılık faaliyetleri hakkında değerli bilgiler elde etmemizi sağladı." dedi.

Havza Ziraat Odası Başkanı Coşkun Genç ise ilçenin tarımsal potansiyelinin artırılması için her türlü işbirliğine açık olduklarını vurgulayarak, "Hazırlanan projenin ve bu ziyaretin ilçemizin tarımsal kalkınması adına önemli bir adım olduğunu düşünüyorum. Tarım ve hayvancılık konusunda hayata geçirilecek projeler, çiftçilerimize büyük fayda sağlayacak. Üniversitemiz ve Büyükşehir Belediyemiz ile işbirliği yapmaktan memnuniyet duyuyoruz. Havza çiftçinin faydasına olacak her işte bizler elimizi taşın altına koymaya hazırız." diye konuştu.

Toplantıya, OMÜ Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Tahıllar ve Yemeklik Baklagiller Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Akay ve Samsun Büyükşehir Belediyesinden Ziraat Mühendisi Ali Ayhan ile Havza Ziraat Odası Yönetim Kurulu üyeleri katıldılar.

Kaynak: AA / Güncel

Samsun Büyükşehir Belediyesi Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ekonomi samsun Havza Ekonomi Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
22 Ağustos 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 22 Ağustos Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 22 Ağustos Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 22 Ağustos AFAD ve Kandilli deprem listesi! 22 Ağustos Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Muslera neden yok, sakatlandı mı, kaç maç yok, ne zaman dönecek (Young Boys - Galatasaray) Galatasaray Play Off elenirse ne olur? Şampiyonlar Ligi Play Off tek maç mı, rövanş var mı (YOUNG BOYS - GALATASARAY)? Galatasaray elendi mi? Young Boys Galatasaray turu kim geçti? TABİİ 2 canlı izle! UEFA Şampiyonlar Ligi maçları TABİİ Spor şifresiz izleme linki! TABİİ canlı izle! UEFA Şampiyonlar Ligi maçları TABİİ Spor 1 şifresiz izleme linki! Şampiyonlar Ligi maç sonuçları, puan durumu 21 Ağustos Çarşamba 2024! Galatasaray maçı hangi kanalda 21 Ağustos Çarşamba? Young Boys Galatasaray nerede izlenir? Okan Buruk neden yok, cezalı mı, neden ceza aldı? Okan Buruk yedek kulübesinde neden yok? Young Boys hangi ülkenin, nerenin takımı? Young Boys hangi ligde oynuyor? YB hangi takım? YB açılımı ne? İngilizce Young Boys ne demek? Young Boys Galatasaray maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) GS Young Boys maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Young Boys Galatasaray maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Şampiyonlar Ligi CANLI TAKİP GS Young Boys maçı kaç kaç, canlı maç skoru! #9917 #127942 İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 21 Ağustos Haziran Çarşamba İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Şampiyonlar Ligi ayak bastı parası 2024 ne kadar oldu? CANLI maç izle! (YOUNG BOYS GALATASARAY) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 21 Ağustos Young Boys Galatasaray maçı nereden izlenir?
title