OMÜ ve Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanlığı Ortak Tatbikat Yaptı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ve Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanlığı tarafından denizde boğulma vakalarıyla etkin mücadele kapsamında ortak tatbikat yapıldı.

OMÜ ile Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanlığının imzaladığı ve yılda birden fazla tatbikatı öngören protokol kapsamında boğulma vakalarına işaret edildi.

Bu kapsamda yapılan tatbikatta, Merzifon'dan kalkan askeri helikopter, Samsun'un Tekkeköy ilçesi açıklarında senaryo gereği boğulma tehlikesi geçiren askeri personeli olay yerinden alarak OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi'nin karşısındaki helikopter pistine getirdi.

Pistte sağlık ekibinin müdahalede bulunduğu askeri personel, Acil Servis'teki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Başarıyla tamamlanan tatbikatta denizde meydana gelebilecek herhangi bir boğulma olayında iki kurumun müdahale hızı ortaya konuldu.

Protokolle hızlı ve etkin müdahaleyle denizdeki boğulma vakalarının önüne geçilmesi amaçlanıyor.