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OMÜ ve Cumhuriyet Başsavcılıkları Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı

OMÜ ve Cumhuriyet Başsavcılıkları Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Vezirköprü, Bafra ve Çarşamba Cumhuriyet başsavcılıkları ile iş birliği protokolü imzalayarak denetimli serbestlikteki yükümlülerin ve eski hükümlülerin kişisel gelişimini desteklemeyi amaçlıyor.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ile Vezirköprü, Bafra ve Çarşamba Cumhuriyet başsavcılıkları arasında iş birliği geliştirmek için protokol imzalandı.

OMÜ Rektörlük Senato Salonu'nda imzalanan protokol, denetimli serbestlik tedbiri uygulanan yükümlülerin ve eski hükümlülerin kişisel gelişimlerine katkı sağlamayı, suç işlemelerinin önüne geçmeyi ve topluma yeniden kazandırılmalarını amaçlıyor.

Aynı zamanda, denetimli serbestlik hizmetleri alanındaki çalışmaların nicelik ve nitelik açısından artırılması, akademik destek alınması ve uygulamaların bilimsel yaklaşımla güçlendirilmesi hedefleniyor.

Programda protokolü, ÖMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcısı Emre Kaya, Bafra Cumhuriyet Başsavcısı Vekili Faruk Tamer ve Çarşamba Cumhuriyet Başsavcısı Çağrı Gir imzaladı.

Kaynak: AA / Veysel Altun - Güncel
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