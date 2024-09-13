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OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi yakınındaki ormanda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü

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Samsun'un Atakum ilçesindeki Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi yakınındaki ormanda çıkan yangın, ekiplerin etkin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Samsun'un Atakum ilçesindeki Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi yakınındaki ormanda çıkan yangın, ekiplerin etkin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

ÖMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, 10 dönüm alanda etkili olan yangının çembere alınarak söndürüldüğünü belirterek, "Çok hızlı bir şekilde hem emniyet, hem itfaiye, hem de üniversitenin personelleri ellerindeki bütün imkanlarla yangını kısa bir sürece kontrol altına aldı. Yaklaşıp olarak 10 dönüm kadar bir alanda sadece dip yangını olarak ortaya çıktı. Ağaçlarda dahil ciddi bir hasarımız yok. Ama ciddi bir tehlike olarak atlatıldı. Hassasiyetleri nedeniyle müdahale eden bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Güncel Atakum Samsun Çevre Yaşam

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