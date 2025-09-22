OMÜ, TEKNOFEST ve Buluş Fuarı'ndan 8 Ödülle Döndü

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), TEKNOFEST 2025, İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı (ISIF'25) ve Üniversiteler Patent Yarışması'ndan toplam 8 başarıyla döndü.

OMÜ'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, TEKNOFEST 2025 kapsamında düzenlenen İnsansız Kara Aracı Yarışması'nda OMÜ Akıncılar-ATA Takımı, Türkiye ikincisi oldu. Ödül, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar tarafından takdim edildi.

OMÜ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği öğrencisi Betül Beyza Çalışır, geliştirdiği "Akustik Yön Bulma ile Sese Doğru Yönelen Akıllı Mikrofon Standı Sistemi" ile Türkiye 4. Üniversiteler Patent Yarışması'nda patent alma hakkı kazandı. Çalışır'a ödülünü Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır verdi.

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen 10. İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı'nda OMÜ, 1 altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalya kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, "TEKNOFEST'teki derece, ISIF'25'te kazandığımız madalyalar ve öğrencimizin patent ödülü, OMÜ'nün yenilikçi ve üretken kimliğinin göstergesidir. Tüm akademisyenlerimizi ve öğrencilerimizi kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Ödül törenlerine Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Çetin Kurnaz, Genel Sekreter Prof. Dr. Erhan Burak Pancar ve Rektör Danışmanı Doç. Dr. Begüm Korunur Engiz de katıldı.