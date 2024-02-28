Üye Girişi
Haberler

OMÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi, Kenevir Kumaşından Protez Soketi Üretti

Güncelleme:

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Ortez Protez Bölümü Başkanı Doç. Dr. Mahmut Yaran, bir yıl süren araştırma sonucunda kenevir kumaşından, piyasadakilere oranla daha hafif ve daha dayanıklı protez soketi üretti.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Ortez Protez Bölümü Başkanı Doç. Dr. Mahmut Yaran, bir yıl süren araştırma sonucunda kenevir kumaşından, piyasadakilere oranla daha hafif ve daha dayanıklı protez soketi üretti.

Yaran, travma veya cerrahi sonrası kesilen kol veya bacağın kalan kısmına (güdük) protez takılması için kullanılan ve genellikle polyester, pamuk karışımı çoraptan üretilen protez soketlerini daha dayanıklı ve hafif hale getirmek için proje hazırladı.

Bir yıl süren AR-GE çalışmaları sonucunda öğrencileriyle kenevir kumaşından protez soketi üreten Yaran, normal protezlerden daha dayanıklı ve hafif ürün elde etti.

Yaran, AA muhabirine, OMÜ'nün Türkiye'de ortez protez bölümüne sahip 3 devlet üniversitesinden biri ve en geniş atölyeye sahip üniversite olduğunu söyledi.

Protez üretiminin yanı sıra laboratuvarda AR-GE çalışmaları da yaptıklarını anlatan Yaran, kenevirin kıymetli bir malzeme olduğunu, kenevirle ilgili çeşitli çalışmalar yürütüldüğünü belirterek, "Biz de protez soketi üretmek konusunda kenevir kumaşından yararlanmak için proje ürettik. Mevcut yöntemlere göre üç kat daha sağlam ve kullanışlı bir soket üretimi gerçekleştirdik. Bunu da yakın bir zamanda uluslararası arenada yayın haline dönüştürmeyi planlıyoruz." dedi.

Amaç hastaların yükünü hafifletmek

Kenevirin sanayide birçok alanda kullanıldığına işaret eden Yaran, "Kenevir hem hafif hem daha dayanıklı bir malzemedir. Kenevir literatürünü okuduğumuzda biz birçok özelliğinden faydalanmak istedik. Bu süreçte kenevirin hafif ve sağlam olması, hastaların taşıyacakları yükün azaltılması anlamında kıymetliydi. O sebeple biz de, 'Kenevirden bir soket üretebilir miyiz?' dedik." diye konuştu.

Yaptıkları deneysel araştırmalardan iyi sonuçlar aldıklarını aktaran Yaran, "Biz bu araştırmayı bir adım daha ileriye taşıyıp, 'Ürettiğimiz soketlerle acaba mikrobiyal üreme ile ilgili problemleri ortadan kaldırabilir miyiz, güdük yarasının önüne geçebilir miyiz?' diye de yeni araştırma sorularının cevaplarını aramaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Yaran, protez soketini normal şartlarda polyester ve pamuk karışımı olan bir çoraptan ürettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Çorabı üretirken 6 veya 8 kat, kişinin vücut yapısına göre bu çorabı giydiriyoruz. Çorabın üzerine de epoksi reçine emdirerek sertleşmesini ve şekil almasını sağlamaya çalışıyorduk. Tabii kişinin kilosunun artması, güdüğün pozisyonu gibi çeşitli faktörler burada soketin ağırlaşmasına sebep oluyordu. Daha kalın, daha sağlam bir soket yapmak ihtiyacı ortaya çıkıyordu. Ama bunun da ekstremitenin (bir organın uç kısmı) ağırlığını, kolun, bacağın ağırlığını değiştirmesi sebebiyle de biz, 'Acaba daha hafif protez soketine ihtiyaç duyan hastalar olduğunda ne yapabiliriz?' sorusuna cevap aramaya çalıştık ve kenevir kumaş, stokinet çoraptaki 5-6 katın yerine 3 ila 4 katla aynı sonuçları verdiğini gördük. Bu da daha uygun, daha hafif bir ürün üretmemize yardımcı oldu."

Kaynak: AA / Güncel

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kenevir Teknoloji Sağlık Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

IOS 18 hangi modellerde desteklenecek? Apple yeni güncellemesini hangi cihazlara sunacak? Vakkas Açar kimdir? CHP Adıyaman Besni Belediye Başkan Adayı Vakkas Açar kaç yaşında, nereli? DEM Parti Isparta Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Isparta adayı Meral Karakuş ve Nizam Aktepe kimdir? DEM Parti Iğdır Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Iğdır adayı Nejla Kum ve Mehmet Nuri Güneş kimdir? Yahya Aydın kimdir? HÜDA PAR Nevşehir Belediye Başkan Adayı Yahya Aydın kaç yaşında, nereli? DEM Parti Hatay Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Hatay adayı Perihan Pakize Sinemillioğlu kimdir? Cesim Yılmaz kimdir? HÜDA PAR Muş Belediye Başkan Adayı Cesim Yılmaz kaç yaşında, nereli? Cüneyt Yüksel kimdir? AK Parti Tekirdağ Belediye Başkan adayı Cüneyt Yüksel kaç yaşında, nereli? Erhan Ayhan Karapçin kimdir? HÜDA PAR Kütahya Belediye Başkan Adayı Erhan Ayhan Karapçin kaç yaşında, nereli? DEM Parti Hakkari Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Hakkari adayı Mehmet Sıdık Akış ve Viyan Tekçe kimdir? KUSMAK ORUCU BOZAR MI? Ramazanda niyetli iken kusunca oruç bozulur mu? Ramazana kaç gün kaldı 2024? SAYAÇ Ramazan ayına ne kadar, kaç hafta kaldı? Murat Kırğıl kimdir? HÜDA PAR Kırşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kırğıl kaç yaşında, nereli? ASLI HÜNEL İLE GELİN EVİ SON BÖLÜM İZLE! Gelin Evi 1241. Bölüm | 27 Şubat 2024! Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 28 Şubat Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title